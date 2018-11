Wandern um den Hellsee

MOZ

Lanke (MOZ) Die Regionalgruppe Oderland-Oberbarnim der NaturFreunde lädt an diesem Sonntag zu einer rund sieben Kilometer langen Wanderung um den Hellsee im Südosten von Lanke ein.

Vorbei am Schloss Lanke laufen die Wanderer durch den ehemaligen Schlosspark auf dem Weg um den Hellsee. Mittagsrast ist an der NaturFreunde-Hütte „Ulli Schmidt“. Dort ist Selbstversorgung angesagt. Danach geht es in Richtung Lanke. Wanderleiterin ist Manuela Grundmann.

Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Schloss Lanke in Wandlitz, Ortsteil Lanke (großer Parkplatz an der Bushaltestelle).

Gebühren: Erwachsene drei Euro, ermäßigt Kinder, NaturFreunde und Freienwalder Kurkarteninhaber 1,50 Euro, Mitglieder der NaturFreunde, des Vereins Hellmühle und Kinder mit Familienpass Brandenburg kostenfrei.