OB will Alkoholverbot in der Innenstadt ausweiten

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadt will das bestehende Alkoholverbot im südlichen Lennépark verlängern und auf den Bereich am Alten Kino erweitern. Das kündigte Oberbürgermeister René Wilke in einem Video-Beitrag auf seiner Facebook-Seite an. Über eine dafür notwendige Änderung der Stadtordnung soll im nächsten Hauptausschuss beraten werden.

Zurzeit erstreckt sich die Null-Promille-Zone von der Heilbronner Straße aus über den Kaufland-Vorplatz und die Grünanlage bis hinauf zur Rosa-Luxemburg-Straße. Die Verordnung wurde im Frühjahr 2016 von den Stadtverordneten beschlossen, nachdem die Bürgerinitiative für den Lennépark auf Pöbeleien, Vandalismus und Müllecken aufmerksam gemacht hatte. An den Eingängen zum Park weisen seitdem Schilder auf die Verbotszone hin. Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollieren in regelmäßigen Streifzügen die Einhaltung der Stadtordnung, fertigen bei Verstößen Verwarn- oder Bußgeldanzeigen an oder sprechen Platzverweise aus.

Als Lösung aller Probleme hat sich das Alkoholverbot nicht erwiesen. Nach wie vor kommt es im Park und auf dem Horten-Vorplatz zu auch alkoholbedingten, teils gewalttätigen Konfrontationen zwischen Angehörigen verschiedener Milieus; von Heranwachsenden mit und ohne Migrationshintergrund bis hin zu Alkoholabhängigen. Eine von vielen befürchtete Kehrseite lässt sich auf der anderen Straßenseite der Heilbronner Straße beobachten. Dorthin haben sich Trinkgelage nun vor allem verlagert.

Daraus zieht der OB Konsequenzen. Er habe nicht nur entschieden, dass Alkoholverbot zu verlängern, sondern „wir werden es auch erweitern um das Areal vor dem Alten Kino“, erklärte das Stadtoberhaupt. Die Maßnahme sei zwar umstritten, „aber aus meiner Sicht zeigt es Wirkung“, so Wilke. Denn mit dem Verbot verfügten die Behörden über eine ordnungsrechtliche Handhabe, um konsequent gegen Alkoholmissbrauch und Unruhestifter vorzugehen. „Uns gibt das die Legitimation, in gewissen Situationen einzuschreiten.“ Das Verbot werde zugleich flankiert mit dem umfangreichen Katalog an Maßnahmen und Projekten für das Areal, den er und Dezernentin Milena Manns Ende September vorgestellt hatten.

Anders als in Frankfurt geplant hatte die Stadt Cottbus vor wenigen Tagen angekündigt, das Alkoholverbot in der Innenstadt nicht weiter aufrecht zu erhalten. Dort galt es seit April.