Schlankheitskur für Friedrich Engels

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Friedrich-Engels-Straße, einst stolze Magistrale im DDR-Wohnkomplex VII, ist desolat und überdimensioniert. Sie soll 2019 für knapp eine Million Euro verschlankt und saniert werden. Zwei der vier Fahrspuren werden sanieren, der Rest abgerissen

Rechts und links der großen, zentralen Verkehrsachse wuchs zu DDR-Zeiten das größte Neubaugebiet der Stadt. In den sechsgeschossigen P2-Wohnblöcken und elfgeschossigen Hochhauszeilen lebten mehr als 7000 Schwedter in 4700 Wohnungen.

Hier pulsierte das junge Schwedt mit unzähligen Kinderwagen zwischen Plattenbau und Wäscheplätzen, Kindergärten und Schulen, Kaufhalle Freundschaft und Club der Chemiearbeiter, Dienstleistungsbaracke und Kinderärzten.

Heute ist die Verkehrsachse weitgehend leergefegt. 80 Prozent der Häuser sind abgerissen, verwaiste Handelseinrichtungen bieten eine Endzeit-Kulisse. Belebt ist lediglich das Ende und der Anfang der Straße mit Markt und Ärzten am Brechtplatz sowie dem aufgepeppten Külzviertel samt Schule am Ende. Dazwischen säumen die Straße inzwischen große freie Flächen und Kiefernwald,

Die Straße hat nach wie vor eine Bedeutung zur Erschließung von Wohnungen. Rund 2000 Bewohner leben in dem Stadtteil. Für sie, ein paar Busse und den spärlichen Durchgangsverkehr ist jedoch die 4-spurige Piste völlig überdimensioniert. Im Dezember soll die Stadtverordnetenversammlung deshalb darüber entscheiden, ob die Friedrich-Engels-Straße auf zwei Spuren reduziert wird und eine neue Fahrbahn nebst Bankett und neuer Straßenbeleuchtung erhält. Die Bauausführung ist für 2019 geplant. Für die Sanierung vorgesehen ist die südliche, also die vom Brechtplatz abgewandte Straßenseite. Die beiden nördlichen Fahrstreifen sollen später entsiegelt und begrünt werden.

Ein kleines Stück der Friedrich Engels-Straße ist ja bereits seit drei Jahren auf zwei Spuren eingeengt. 2015 hatte die Stadt bereits die Straße am Waldrand saniert, die neben der Friedrich-Engels-Straße auch das Eigenheimgebiet Berkholzer Allee und das Gewerbegebiet Kastanienallee mit der B 2 neu im Norden verbindet. Dabei wurde die Engelsstraße nur noch mit zwei Fahrspuren angebunden.Die Fortführung dieser Einengung war also absehbar. Mit der Erneuerung der Straße hofft die Stadt auch Impulse für die weitere Stadtentwicklung in dem Stadtteil zu setzen. Der Netto-Markt wollte neu bauen. Um die Pläne war es aber zuletzt eher ruhig geworden.

Die neue Straße könnte auch dem Handel signalisieren, dass hier weiterhin Bedarf ist. Der Abriss der alten Freundschaft-Kaufhalle ist bereits beschlossene Sache, auch er wird 2019 starten. Und in der neuen Entwicklungskonzeption für die Stadt sind auch neue Eigenheimstandorte auf ehemaligen Abrissflächen angedeutet.