Erinnerung ans Haus der Kultur

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Bald nach der Wende wurde das Haus der Kultur zur Neckermann-Filiale und später abgerissen. In der Reihe „Tatort Lücke im Gespräch“ diente das Schicksal der Stätte als Beispiel für „Kulturorte der DDR im Wandel“.

Vom Besonderen ins Allgemeine – so ist am Donnerstagabend die Diskussion unterm Dach des Eberswalder Museums verlaufen, an der neben Maria Daydchyk, Autorin des Buches „Transformation der Kulturpolitik“, und Lutz Landmann, langjähriger Dezernent in der Stadtverwaltung und heute SPD-Stadtverordneter, auch mehrere ehemals im Kulturhaus an der Eberswalder Straße Beschäftigte teilgenommen haben.

Die lebhafte Debatte mit und unter den gut 30 Interessenten im Publikum lässt sich schwer zusammenfassen. Sie zeigt aber, dass die Macher vom „Tatort Lücke“ mit ihrer zweiten Gesprächsrunde einen Nerv getroffen haben, der die Eberswalder bis heute bewegt.

War es die richtige Entscheidung der Nachwende-Stadtverordneten, das im Volksmund vermutlich wegen seiner festlichen Beleuchtung Las Vegas genannte Kulturhaus vor allem aus Kostengründen zu schließen? „Es gab zu dieser Zeit weder in der Politik noch in der Verwaltung größere Diskussionen darüber“, berichtete Lutz Landmann, der betonte, als Dezernent damals nicht für die Kultur verantwortlich gewesen zu sein. Alle hätten geahnt, dass der politische Umbruch nicht nur finanzielle Folgen haben würde. „Die staatlichen Institutionen waren ihren kulturellen Versorgungsauftrag los“, brachte es der Lokalpolitiker auf den Punkt. Und griff ein Wort des Eberswalder Kulturamtsleiters Stefan Neubacher auf, der die Gesprächsrunde moderierte, und häufiger betont, heute gehe es für Politik und Verwaltung darum, Kultur zu ermöglichen, nicht mehr zu organisieren.

Dieser Umwandlungsprozess sei in der ehemaligen DDR schneller und radikaler über die Bühne gegangen als überall sonst im Ostblock, hob Maria Daydchyk hervor. Dies habe daran gelegen, dass in Russland, Weißrussland, Polen und Co. keine fertigen Gesetze übernommen werden konnten oder mussten. Die theoretischen Erklärungsversuche fand auch Sabine Karsten aus Eberswalde spannend, die von der ersten bis zur letzten Stunde, also von 1983 bis 1990, im Haus der Kultur beschäftigt war und sich an schöne, ausgefüllte Arbeitsjahre erinnert. „Wir haben alles angeboten, was an Kultur vorstellbar war: Konzerte, Theater, Betriebsfeste, Discos und zeitweise sogar Fasching“, berichtete sie. Dass Neckermann ihr zweiter Arbeitgeber wurde und ihr ebenfalls eine Sinn stiftende Beschäftigung ermöglichte, hat sie mit dem Aus fürs Kulturhaus zumindest halbwegs versöhnt.

Auch Sabine Malz kennt das Haus der Kultur noch aus eigenem Erleben. Die Eberswalderin hat dort von 1988 bis 1990 als Leiterin der Gastronomie gearbeitet. Im Auftrag der Konsumgenossenschaft, die unter anderem die Gaststätte, den Saal und in den letzten Jahren sogar die Nachtbar betrieb. „Kaum jemand weiß noch, dass wir in unserer Küche täglich etwa 2500 Portionen für die Schulspeisung zubereitet haben“, erzählte sie. Die Stätte sei für Eberswalde wichtig gewesen. Damals jedenfalls.