Kiefern dienen als Wasserspender

Pilzsachverständiger in Bernau: Mario Gohmert © Foto: Sergej Scheibe

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Warme Luft und viel Feuchtigkeit sind ideale Bedingungen für das Wachstum von Pilzen. Dieser Sommer hingegen war zwar heiß, aber trocken. Warum die Pilze dennoch aus dem Waldboden schießen, wollteSabine Rakitinvon Mario Gohmert, Pilzsachverständiger aus Bernau, wissen.

Herr Gohmert, kaum jemand konnte sich nach diesem trockenen Sommer vorstellen, dass es Pilze geben wird. Wie ist die Lage?

Ich war auch erstaunt, aber punktuell gibt es tatsächlich Ecken, in denen es viele Steinpilze, Butterpilze und andere Röhrlinge gibt.

Haben Sie eine Erklärung dafür?

Ich denke, das hat damit zu tun, dass eine bestimmte Symbiose von Pilzen und Pflanzen besteht. Rund 90 Prozent aller Pflanzenarten stehen in Verbindung mit einer Pilzart. Die Pilze werden durch ihre Baumpartner versorgt. Beispielsweise haben wir hier im Raum Eberswalde-Biesenthal viele schöne Kiefernwälder. Kiefern haben tiefgehende Wurzeln, mit denen sie die Feuchtigkeit aus dem Boden ziehen können, auch wenn es - wie in diesem Jahr - kaum geregnet hat. Solche Pilzarten wie Krause Glucke, Schwefelporling oder Hallimasch profitieren davon.

Wie lange wird die Pilzsaison noch dauern?

Ich bin ja überzeugt, dass da in den nächsten zwei Wochen noch reichlich Pilze wachsen werden, auch wenn es trocken bleiben soll. Durch die Nachtabkühlung bildet sich morgens Tau und damit geht Feuchtigkeit in die Erde. Da kommt ganz sicher noch was.

In jeder Saison wird darüber debattiert, ob man Pilze mit dem Messer abschneiden oder besser aus dem Boden drehen sollte. Welcher Ansicht sind Sie?

Generell muss man sagen, dass es dem Pilz relativ egal ist, ob er abgeschnitten oder aus dem Boden gedreht wird. Dennoch empfehle ich, nur dann den Pilz abzuschneiden, wenn man ihn auch hundertprozentig kennt. Bei Sorten, bei denen man unsicher ist oder die man überhaupt nicht kennt, sollten Stiel samt Wurzel auf jeden Fall mitgenommen werden, Das ist wichtiges Erkennungsmaterial zur Identifizierung des Pilzes.

Wie sollten sich Pilzsammler im Wald verhalten?

Nicht den Boden aufkratzen, um vielleicht noch das letzte Pilzkrümelchen herauszuholen und alles, was klein ist, lieber wachsen lassen - auch wenn vielleicht drei Tage später ein anderer Sammler „erntet“.

Wie oft gehen Sie eigentlich Pilze sammeln?

Das kann ich gar nicht so genau sagen. Manchmal gehe ich nur einige Minuten am Waldrand entlang, manchmal zusammen mit meiner Frau „richtig“ sammeln.

Und wie viele Pilzarten kennen Sie?

Aus dem Stehgreif, also ohne ein Buch zur Hand zu nehmen, würde ich mal auf 250 bis 300 tippen. Allerdings ist das wirklich nur eine Schätzung. Gezählt habe ich noch nicht.

Wohin können sich Barnimer wenden, wenn Sie unsicher sind, ob die Pilze, die sie in ihrem Korb haben, essbar sind oder nicht?

Ich bin Pilzsachverständiger und als solcher unter der Rufnummer 0174 9454241 zu erreichen. Viel wichtiger ist aber der Gift-Notruf an der Berliner Charité. Er ist unter Tel. 030 19240 erster Ansprechpartner beim Verdacht auf eine Vergiftung - übrigens nicht nur durch Pilze, sondern für alle Vergiftungen, die im Haushalt passieren.