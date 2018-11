En ganzer Tag für den Flamenco

MOZ

Bernau (MOZ) Die Flamencotänzerin Antinéa bietet in der Frakima-Werkstatt in der Bernauer Breitscheidstraße 43a am Sonnabend, 10. November, ab 15 Uhr Einblicke in die Welt des Flamencos. Das Angebot richtet sich an alle, die diese Kunst einmal ausprobieren wollen oder sich bereits seit längerer Zeit mit ihr befassen. Die Teilnehmer werden sich auch mit dem Gesang und der flamencotypischen Rhythmik beschäftigen. Antinéa führt außerdem in die Entstehungsgeschichte des Flamencos ein und erklärt die unterschiedlichen Stile. Am Ende des Tages wird es ein andalusisches Büfett geben, bevor der Abend mit einem Flamenco-Film ausklingt.

Das Programm im Einzelnen: Von 15 bis 16 Uhr erfolgt eine Einführung in die Entstehung und Geschichte des Flamencos. In der folgenden Stunde geht es um die Rhythmik des Tanzes. Von 17 bis 18 Uhr gibt es wiederum eine Einführung in den Flamenco-Gesang sowie ab 18 Uhr in die Tanztechnik. Ab 19 Uhr heißt es dann „Flamenco-Tanz für alle“. Das Büfett öffnet um 20 Uhr, um 20.30 Uhr wird der Flamenco-Film gezeigt.

Anmeldung bei Anja Schreier unter 03338 5465 oder per E-Mail an frakima@bernau-bei-berlin.de. Der Eintritt ist frei. Um einen kulinarischen Beitrag für das andalusische Büfett wird gebeten.