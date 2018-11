„Ein Ruck nach vorn“

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Der Wettbewerb um die Nachfolge von Angela Merkel an der Spitze der CDU hat gerade erst begonnen. Für die brandenburgischen Christdemokraten liegen im Wechsel Chancen und Risiken. Ulrich Thiessensprach mit Ingo Senftleben, dem Vorsitzenden des brandenburgischen Landesverbandes.

Herr Senftleben, braucht die CDU einen konservativen Rollback?

Die Bundespartei braucht den Blick nach vorn. Wir brauchen keinen Ruck nach links oder rechts, wir brauchen einen Ruck nach vorn. Der oder die neue Vorsitzende wird nur dann erfolgreich sein, wenn er oder sie die Partei in der Mitte der Gesellschaft platziert. Statt Richtungsdebatten müssen wir uns den Alltagsfragen der Menschen widmen und ein Zukunftsbild für das Land entwickeln.

In Ihrer Partei gab es die Hoffnung, dass man mit einer konservativeren Politik Wähler der AfD zurückgewinnen könnte …

Wenn wir unseren Kurs nach einer anderen Partei ausrichten, machen wir einen großen Fehler. Wir müssen das Land in den Mittelpunkt stellen. Dazu müssen sich die Kandidaten in den nächsten Tagen und Wochen noch stärker positionieren. Jeder, der Vorsitzender werden will, muss die Partei als Ganzes ansprechen. Natürlich wird es zu der einen oder anderen Kurskorrektur zur Politik von Angela Merkel kommen.

Wo sehen Sie den Korrekturbedarf?

Wir müssen deutlich machen, dass der Staat handlungsfähig ist. Die Bürger sind beispielsweise verunsichert und zum Teil verärgert über das Agieren im Dieselskandal. Wir handeln hier nicht konsequent genug, um dem betrogenen Autokäufer zu seinem Recht zu verhelfen. Auch in Zukunftsfragen wie der Vergleichbarkeit in der Bildungspolitik und damit der Vereinheitlichung von Standards müssen wir schneller vorankommen. In der Flüchtlingspolitik erwarte ich ein konsequenteres Handeln. Beispielsweise wenn abgelehnte Asylbewerber wie in Bran-denburg nicht abgeschoben werden.

Sie galten bislang als Gefolgsmann von Angela Merkel. Müssen also auch Sie und Ihr Landesverband Kurskorrekturen vornehmen?

Das ist schon spannend, wie man die politische Unterstützung für die Bundesvorsitzende in eine Gefolgschaft ummünzt. Angela Merkel war 18 Jahre Parteivorsitzende und 13 Jahre Kanzlerin. Auch für sie gilt: Sie hat nicht alles richtig gemacht. Aber sie hat eine starke Bilanz vorzuweisen. Das sehen auch die Bürger so, die einerseits die beginnende Debatte begrüßen, aber andererseits auch die Arbeit von Angela Merkel gewürdigt wissen wollen. Für die brandenburgische CDU ergibt sich jetzt neuer Schwung, den wir im Landtagswahlkampf gut nutzen werden. Dabei wird uns der oder die neue Vorsitzende unterstützen, weil die Wahlen im nächsten Herbst ein erster Gradmesser für die Arbeit des Führungsteams sein werden.

Sie haben kürzlich formuliert, dass erstmals die Chance besteht, die Regierungsverantwortung geordnet in neue Hände zu legen, ohne den Weg über eine Erneuerung in der Opposition zu gehen. Wann erwarten Sie diesen Wechsel?

Wir sehen gerade, dass wir personell gut aufgestellt sind. Daneben läuft die inhaltliche Debatte zum Grundsatzprogramm. Also kann es gelingen, den Umweg über die Opposition zu vermeiden. Das klappt aber nur, wenn nicht die Interessen Einzelner im Mittelpunkt stehen. Wir brauchen ein Team aus Parteichef, Fraktionschef, Kanzlerin und vielen anderen, die gut zusammenarbeiten müssen. Ich möchte jetzt also nicht über Termine sprechen, sondern über die Arbeit, die vor uns liegt.

Wird Angela Merkel im nächsten Herbst noch Kanzlerin sein?

Das wird von vielen Dingen abhängen. Wenn ich mir die bisherige Arbeit der Koalition in Berlin anschaue, habe ich auch selbst ein bisschen Frust. Das ist keine vernünftige Regierungsarbeit, wie die Bürger sie erwarten. Wenn das Verhältnis der drei Parteien sich nicht ändert, wird das Konsequenzen haben. Wir werden nach dem Hamburger Parteitag sehen, wie die neue Führung aussieht und wie sich das auswirkt.

Wie sollen sich die brandenburgischen Christdemokraten eine Meinung bilden?

Ich trete für bundesweite Regionalkonferenzen mit allen Kandidaten ein, damit die Basis sich einen Eindruck verschaffen kann. Wir selbst werden auf unserem eigenen Parteitag Ende des Monats die Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer erleben können. Ihr Besuch war schon lange vereinbart. Kurz vor dem Bundesparteitag werde ich selbst auch in Brandenburg noch einmal Regionalkonferenzen durchführen, um das Stimmungsbild der Mitglieder zu erfassen.

Wird es eine Empfehlung des Landesverbandes an die Delegierten geben?

Das kann ich noch nicht sagen. Aber wir werden wie vor jedem Parteitag mit den Delegierten zusammenkommen und es kann gut sein, dass es dann heißt: Wir wählen geschlossen den oder die Kandidatin. Aber ich freue mich erst einmal auf den offenen Wettbewerb. Das zeigt auch, wie modern die Partei geworden ist.

In der Partei wird über eine Mitgliederbefragung gesprochen. Was halten Sie davon?

Die Brandenburger CDU hat die Mitgliederbefragung in die Satzung aufgenommen. Aber auf Bundesebene würde es wohl sehr schwierig werden, so eine Befragung in der Kürze der Zeit zu organisieren. Deshalb halte ich Regionalkonferenzen für das geeignetere Mittel.