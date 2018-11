Sieben Gegentore für Keeper Grubauer: Colorado verliert 6:7

dpa-infocom

(dpa) Vancouver (dpa) - Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit den Colorado Avalanche die dritte Niederlage in Serie hinnehmen müssen.

Beim fünften Saisoneinsatz des Rosenheimers verlor der Stanley-Cup-Sieger von 1996 und 2001 bei den Vancouver Canucks nach Verlängerung mit 6:7 (0:1, 4:3, 2:2, 0:1) und hat nach 14 Spielen sieben Erfolge und sieben Niederlagen auf dem Konto.

In einem spektakulären Spiel sah es anderthalb Minuten vor Schluss nach dem 6:5 durch Nathan MacKinnon nach einem Sieg der Avalanche in der regulären Spielzeit aus, doch Elias Pettersson glich eine 36 Sekunden vor dem Ende zum 6:6 aus. In der Extraspielzeit traf Canucks-Profi Derrick Pouliot nach 4:38 Minuten zur Entscheidung. Grubauer erwischte bei sieben Gegentreffern keinen guten Tag. Der Rosenheimer wehrte 30 Schüsse der Kanadier ab.

Bei einem Spiel der NHL Global Series gewannen die Florida Panthers in der finnischen Hauptstadt Helsinki gegen die Winnipeg Jets mit 4:2 (1:2, 2:0, 1:0). Die Partie wird als reguläres Saisonspiel gewertet.