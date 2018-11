Brücke über Havelkanal bleibt noch länger Nadelöhr

Roland Becker

Hennigsdorf/Nieder Neuendorf (MOZ) Vor Weihnachten soll die neue Brücke von und nach Nieder Neuendorf für den Verkehr freigegeben werden. Was allerdings bislang nicht bekannt war: Es wird nur eine Spur zur Verfügung stehen. Die Arbeiten werden sich bis ins Frühjahr 2019 ziehen.

Von Beginn der Bauarbeiten an stand immer das Ziel, die Brücke bis Ende 2019 vollständig freizugeben. Der im Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Brandenburg für den Bau verantwortliche Sven Brückner präsentierte am Freitag erstmals eine neue Version. Es sei davon die Rede gewesen, bis zu besagtem Zeitpunkt eine Spur zu eröffnen. Die zweite Fahrbahnseite werde voraussichtlich im April und Mai befahrbar sein. Verkehrsteilnehmer müssen also noch ein halbes Jahr mit Einschränkungen leben.

„Es sind alle darauf getrimmt, dass bis Weihnachten die westliche Seite der Brücke freigegeben werden kann. Aber die Zeit wird knapp“, räumte Brückner ein. Ob und bei welchen Arbeiten ein Zeitverzug besteht, dazu sagte der Fachmann nichts.

Dafür erläuterte er den neuen Fahrplan bis zum Abschluss der seit März 2017 dauernden Arbeiten. Ist die Spur Richtung Nieder Neuendorf frei, wird der Verkehr – weiterhin mit Ampelschaltung – einspurig über das neue Bauwerk durch das Nadelöhr geführt. Weil die Behelfsbrücke dann nicht mehr benötigt wird, könne mit deren Demontage begonnen werden. Allerdings müssen derweil die Arbeiten auf der östlichen Seite des Neubaus eingestellt werden. „Die Abstände zwischen beiden Bauwerken sind zu gering“, begründete Brückner, weshalb die Restarbeiten an der neuen Brücke und der Abriss der Behelfsbrücke nicht zeitgleich erfolgen. Die Demontage werde damit beginnen, dass der Überbau herausgehoben wird. Danach seien die Spundwände zu ziehen und die aufgeschüttete Erde abzutragen. Der letzte Schritt dürfte der aufwendigste werden: Die alten Widerlager werden entfernt. „Diese Arbeiten lassen sich sehr gut im Winter erledigen“, versichert Brückner. Ist die Behelfsbrücke verschwunden, werden die Arbeiten am Neubau fortgesetzt. „Wir müssen dann auf der östlichen Seite noch den Geh- und Radweg bauen“, schaut der Brückenspezialist voraus. Lässt es die Witterung zu, könne damit Mitte März gestartet werden.

2016 hatten es das Stadtparlament mit knapper Mehrheit abgelehnt, die Behelfsbrücke für den Rad- und Fußverkehr zu kaufen. Wäre das Bauwerk stehen geblieben, hätte das die Bauzeit erheblich verkürzt.