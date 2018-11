Viel drin in diesem Haus

Boris Kruse

Berlin (MOZ) Ein lustiges Beispiel für eine „freundliche Übernahme“ ist das: Die neue Kuratorin Nadin Deventer funktioniert das Haus der Festspiele anlässlich der Eröffnung des Jazzfestes am Donnerstag zum „Haus of Jazz“ um – und kapert damit genüsslich eine Idee des Trompeters Till Brönner.

Zur Erinnerung: Brönners Anregung, in Berlin eine ständige Spielstätte für den Jazz zu schaffen, war an der politischen Realität gescheitert. Nun schafft die 41-jährige Deventer kurzerhand Tatsachen. Zur Eröffnung des 55. Jazzfestes dürfen die Besucher einen Abend lang frei durch das Festspielhaus in Wilmersdorf lustwandeln, von Stockwerk zu Stockwerk, von Bühne zu Bühne.

Und was da in einem bunten Nebeneinander durch Gänge und Foyers schallt, zeugt in der Tat von einem Generationswechsel, der sich gerade vollzieht. Beim Jazzfest, dieser einst von Joachim Ernst Behrendt begründeten, altehrwürdigen Institution. Aber auch im Jazz generell. Seit einigen Jahren schon drängen experimentierlustige Musiker nach vorne, setzen sich Einflüsse aus dem Jazz auch im Hip-Hop und in der Clubmusik durch. Nicht zuletzt zeigt dieses Festival, dass der Jazz weiblicher wird.

Schon das erste Ensemble wird von einer Frau geleitet. Auf der Hauptbühne lenkt die US-Flötistin Nicole Mitchell ihr Black Earth Ensemble durch lange Improvisationen mit japanischen Stilelementen. Insgesamt nimmt die elektrisch verstärkte Gitarre eine Schlüsselfunktion ein, ob auf der Seitenbühne beim französischen Trio Abacaxi mit ihrem brachialen, vom Post-Rock informierten Sound, oder bei den feinnervigen Klangtüftlern vom Trio Heinz Herbert in der Kassenhalle. Im oberen Foyer gibt die US-Gitarristin Mary Halvorson ein tolles Konzert in Trio-Besetzung – diese begnadete Instrumentalistin überzeugt einfach in jeder Situation mit einem ganz eigenen Ton, der sich schwer in irgendeiner Schule verorten lässt. Ihr Spiel ist komplex, aber nie akademisch verkopft. Trotzdem oder gerade deshalb kommt dieser kleine Auftritt am ehesten dem traditionellen Jazz nahe.

Eine heikle Angelegenheit in vielen Jazzfest-Jahrgängen sind die Auftragskompositionen, die dort Jahr für Jahr aufgeführt werden. Auch von Jahrgang 55 wird dieser Baustein wohl als Pflichtübung in Erinnerung bleiben. Der Trompeter Rob Mazurek leitet ein 15-köpfiges Kollektiv aus Chicago und Berlin durch ein eher dröge vor sich hin waberndes Opus, das im Publikum kommentiert wird mit Sätzen wie: „Das klingt ja, als würden die ihre Instrumente stimmen!“

Und wenn es schon einmal darum geht, doch leichte Kritik zu üben: Auch über die Ansätze, gesellschaftliche Relevanz auf dem Wege des Diskurses im Festival zu verankern, lässt sich streiten. Das Problem bei politisch engagierter Konzeptkunst ist oft, dass sie auf dem Papier interessanter ausfällt als in der Praxis. Der Vortrag eines Musikhistorikers ist manchen zu viel Proseminar-Stimmung. „Music, please!“, ruft jemand durch den Saal. Und davon gibt es dann zum Glück jede Menge. Das „Haus of Jazz“ hat seine Gäste euphorisiert.

