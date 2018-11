Wolgalieder im Spreepark

Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Für einen ausverkauften Spreepark sorgte am Freitag Sänger Ronny Weiland. Unter dem Motto „Erinnerungen an Ivan Rebroff“ präsentierte der Künstler mit basslastiger Stimme Lieder vom Wolgastrand. Sein Programm erstreckt sich von Schlager, über Klassik, Musical und Volksmusik bis hin zu modernen Melodien. Mit dabei waren das „Wolgalied“ sowie „Ave Maria“, „Wolgaschlepper“ und „Katjuscha“. Der Sänger hat Steinmetz gelernt und startete seine Bühnenkarriere durch einen Zufall. Er sang auf einer Party zwei Lieder und das kam gut an. Foto: Jörn Tornow