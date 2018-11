Mehr Gewalt gegen Polizisten

Annika Funk

Potsdam (MOZ) Im Landkreis Oberhavel sind in den vergangenen Tagen fünf Polizisten im Dienst angegriffen worden. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes steigt die Zahl gewalttätiger Übergriffe auf Beamte im gesamten Land. Die Gewerkschaft der Polizei spricht von besorgniserregenden Zuständen.

Im Vergleich der fünf ostdeutschen Bundesländer nimmt Brandenburg mit 1015 Gewalttaten gegen Polizeibeamte den dritten Rang ein. Nur in Sachsen und Thüringen gab es im vergangenen Jahr mit 1413 beziehungsweise 1161 noch mehr Übergriffe auf Beamte, wie der aktuelle Lagebericht des Bundeskriminalamtes zeigt.

Allein fünf tätliche Angriffe auf Kollegen hat die Polizei zwischen dem 26. Oktober und dem 1. November im Landkreis Oberhavel registriert. Hinzu kommen zwei Fälle aus Perleberg (Prignitz), wie Dörte Röhrs, Polizeisprecherin der zuständigen Direktion Nord, in dieser Woche berichtete. Röhrs beklagt, dass der Respekt gegenüber den Beamten in den zurückliegenden Jahren sehr stark zurückgegangen sei. Immer häufiger komme es vor, dass sie im Dienst bespuckt, geschlagen oder getreten werden. Solche Fälle würden längst nicht mehr nur bei Festnahmen von Tatverdächtigen passieren, betonte die Sprecherin. Selbst bei harmlosen Einsätzen wie Verkehrskontrollen würden Polizisten beleidigt und körperlich attackiert.

Auch Andreas Schuster, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Brandenburg, bemerkt einen immer geringer werdenden Respekt gegenüber seinen Kollegen. „Die Anzahl der Übergriffe nimmt weiter zu“, bilanziert Schuster. Ursprung der Entwicklung ist seiner Meinung nach, dass Ärgernisse und „Unmut gegenüber dem Staat“ an den Beamten ausgelassen würden. „Die Polizei wird nicht mehr als Helfer, sondern als Feind angesehen“, beklagt der Gewerkschafter.

Dass Polizisten im Einsatz getötet werden, geschieht indes eher selten. Vier solcher Fälle hat es seit 1995 in Brandenburg gegeben. Zuletzt waren Ende Februar 2017 zwei Beamte in Oegeln (Oder-Spree) von Jan G. überfahren und dabei tödlich verletzt worden. Der Täter hatte zuvor seine Großmutter in Müllrose erstochen und war anschließend mit ihrem Auto geflüchtet.

In einem weiteren Fall konnte der Täter bis heute nicht gefasst werden. Der Unbekannte hatte im November 2009 Steffen M. vor dessen Garage in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) erstochen. In Potsdam war im August 1995 Martin H. von einem Fahrraddieb mit einem Stich ins Herz getötet worden.

Zum Gedenken an die im Dienst getöteten Brandenburger Polizisten weihen Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) und Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke am Mittwoch eine Erinnerungsstätte auf dem Gelände des Polizeipräsidiums in Potsdam-Eiche ein. Zu dieser Veranstaltung sind Angehörige der verstorbenen Kollegen, alle Polizisten des Landes und verschiedene Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens eingeladen.