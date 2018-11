Bürgerprotest gegen extreme Ausbaubeiträge

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) „Erschließungsbeiträge von bis zu 28 000 Euro können wir nicht aufbringen. Sie stehen auch in keinem Verhältnis zum Nutzen“, sind sich sieben Familien einig, die in der Badstraße zwischen Rhein- und Ruhrstraße in Oranienburg-Süd wohnen. Die rund 520 Meter lange Badstraße soll 2019 grundhaft ausgebaut werden. Auf dem Abschnitt zwischen Berliner Straße und Rheinstraße verkehrt die Buslinie 804. Dieser Bereich ist mit Großpflaster befestigt, das allerdings deutlich verformt ist, Rollgeräusche von Fahrzeugen verstärkt und deshalb auch zu einer erheblichen Lärmbelästigung für die Anwohner führt.

Der recht kurze Straßenabschnitt zwischen Rhein- und Ruhrstraße hat eine Asphaltfahrbahn. Dieses Teilstück ist, rechtlich gesehen, allerdings nie ausgebaut worden, sodass dort das Erschließungsrecht des Bundesbaugesetzbuches gilt.

„Deshalb sollen auf uns Kosten von 24,90 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche umgelegt werden“, sagen Felix und Friederike Piehl, die in der Badstraße gerade ein Haus bauen. Je nach Grundstücksgröße sollen die sieben Anliegerfamilien Erschließungsbeiträge zwischen 11 000 und 28 000 Euro berappen. Dagegen müssten die Anlieger der Badstraße zwischen Berliner Straße und Rheinstraße nur 6,99 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche bezahlen, weil dieser Straßenbereich mit seinem verformten Pflaster bereits als erschlossen gilt.

„Dass wir mit fast dem Vierfachen zur Kasse gebeten werden sollen, empfinden wir als zutiefst ungerecht“, hat Gabriela Warembourg im Auftrag der Anlieger in einem Brief an Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) geschrieben. „Das ist in dieser Höhe absolut unzumutbar“, unterstreicht auch Klaus Trötzschel. Alle sieben Anwohnerfamilien haben sich in einem weiteren Schreiben auch ans Tiefbauamt gewandt und bitten darum, die Ausbaupläne der Stadt zu überdenken und möglichst ganz darauf zu verzichten – jedenfalls was ihr Straßenteilstück betrifft.

„Mit dem asphaltierten Straßenabschnitt vor unseren Häusern können wir leben. Der ist soweit ganz in Ordnung, auch wenn dort immer mehr Verkehr aus der Ruhrstraße drüberfließt“, sagen die Anwohner. Dass der übrige Abschnitt ausgebaut werden müsse, stehe außer Frage. An den dort anfallenden Kosten würden sie sich auch beteiligen.

Grundsätzlich fragen sie sich aber schon, warum die Badstraße überhaupt in zwei Straßentypen unterteilt werden müsse. Wenn das zwingend sei, dann ließe sich „ihr“ Abschnitt auch als Spielstraße mit viel weniger Aufwand herrichten. Das sei schließlich auch in der gerade ausgebauten Wupperstraße möglich gewesen. Zum anderen könnte durch den geplanten Ausbau auch ein dort vorhandenes Bodendenkmal zerstört werden, geben sie zu bedenken.

Noch haben sie keine Antworten aus dem Rathaus bekommen. „Wir werden am Thema Straßenausbau auf jeden Fall dranbleiben, weil wir solche extremen Beiträge schlicht nicht zahlen können“, sagen Felix Piehl und Klaus Trötzschel und wissen, dass alle ihre Nachbarn dies genauso sehen.