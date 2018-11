Krimimarathon: „Mordzeitlose“

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Margrit Kunkel wächst in einer brandenburgischen Gärtnerei auf, ihr Studium führt sie durch die Botanischen Gärten der Welt. Bald gilt sie als Koryphäe und übernimmt die Leitung der Holländischen Gartenakademie in Berlin. Ihr Modell des »Slow Gardenings« scheint auch ihren Mitarbeitern Harmonie zu verleihen. Diese wird jedoch jäh gestört, als Margrit im Kakteenhaus auf eine menschliche Hand stößt. Wären da nicht bereits die ungeklärten Todesumstände ihrer Mutter, das seltsame Verschwinden von Margrits erstem Freund und ein Ermittler, der beunruhigende Zusammenhänge herstellt, hätte sie den Fund der Polizei gemeldet. Doch so nimmt sie die Sache lieber selbst in die Hand.

Genau so werden die Wurzeln des Bösen auf dem Rückumschlag des neuen Romans „Mordzeitlose“ von Patricia Holland Moritz beschrieben. Die Autorin ist am Donnerstag, 8. November, im Rahmen des Krimimarathons Berlin-Brandenburg zu Gast in der Falkenseer Stadtbibliothek und liest mit viel Witz und so manch einem Grusel Ausschnitte aus ihrem aktuellen Kriminalroman.

Die Lesung beginnt um 19 Uhr und findet barrierefrei im Erdgeschoss statt. Der Eintritt ist frei. Aufgrund der hohen Nachfrage empfiehlt sich eine Reservierung unter 03322/22589 oder über die Homepage auf www.stadtbibliothek-falkensee.de.