Einschläferndes Kribbeln im Kopf

Karin Mitschang

Ulm (MOZ) Jahrelang nahm Debbie Nessaja aus Ulm Tabletten, um einschlafen zu können. Doch jetzt hat sie ein anderes Mittel gefunden, um abends wohlig wegzudämmern – und statt aus der Apotheke kommt dieses aus der Youtube-App ihres Handys. „Dank ASMR brauche ich die Tabletten nur noch selten“, sagt Nessaja.

Das Kürzel ASMR steht für „Autonomous Sensory Meridian Response“ und beschreibt ein beruhigendes Kopfkribbeln, das durch Geräusche wie Flüstern, Klackern oder Rascheln oder auch optische Stimuli verursacht wird. „Schon als Kind habe ich das gespürt, wenn jemand mit Verpackungen geknistert hat oder Papierseiten geblättert hat“, sagt Nessaja. Wenn sie jemandem das erzählte, hieß es allerdings: „Das bildest du dir nur ein.“ Erst vor wenigen Wochen entdeckte sie ASMR-Videos auf Youtube: „Ich war ziemlich überrascht, dass es noch so viele andere wie mich gibt.“

Unruhe, Überreiztheit, Anspannung: Wenn von Schlafstörungen die Rede ist, werden Medienkonsum, Smartphones und Tablets stets zu den Hauptursachen gezählt. Wer sich bis spät in die Nacht in Sozialen Netzwerken oder beim Spielen verzettelt, kann schwer abschalten und bleibt erregt und angespannt; eine Reihe von Studien belegen die schädliche Wirkung der digitalen Ablenkungsmaschinen.

Doch es gibt auch eine andere Seite: Für viele Geplagte ist das Smartphone zur unverzichtbaren Einschlafhilfe geworden. Sie hören Meeresrauschen an, um nervende Ohrgeräusche (Tinnitus) zu übertönen, lauschen zur Entspannung Podcasts – oder lassen sich eben von ASMR-Künstlern in den Schlaf flüstern.

„Letztes Jahr habe ich ASMR für mich entdeckt und nach und nach die Medikamente durch Entspannung ersetzt“, sagt auch Katharina Tenge aus Hameln. Die 20-jährige Kauffrau für Büromanagement hatte jahrelang auf Migränemedikamente und homöopathische Schlafmittel gesetzt, um trotz des Schmerzes einzuschlafen. Auch ihr halfen die Videos besser. „Meine liebsten Trigger sind Tippen mit Fingernägeln, Pinselstriche und Geräusche mit Büchern.“ Die „Trigger“ sind Auslöser für das Wohlgefühl, das unterschiedlich beschrieben wird: mal als Kribbeln, dann wie eine anhaltende Gänsehaut, eine Kopfmassage oder Trance.

Trigger sind sehr individuell. Aus der Flüster-Community im Netz haben sich deshalb im Lauf der Jahre vielfältige Video-Subgenres entwickelt: von Ess-, Knister- und Kämmgeräuschen bis zu Rollenspielen mit medizinischem, Friseur- oder Science-Fiction-Hintergrund.

Täglich kommen Tausende hinzu. Bei Leonie Rensing aus Hannover etwa funktionieren Videos am besten, die einen indischen Barbier bei der Arbeit zeigen. „Meine Kopfhaut beginnt zu kribbeln, eine Wärme breitet sich in meinem Körper aus, und allgemein werde ich einfach tiefenentspannt“, sagt sie.

Neurologen rätseln noch über den ASMR-Effekt, für den auch beileibe nicht jeder empfänglich ist. Das Phänomen wurde überhaupt erst durch den Youtube-Hype ein Thema für die Wissenschaft. Uneingeweihte halten die Videos oft zuerst für bizarr – oder vermuten wegen der oft intimen Settings einen erotischen Hintergrund. Dabei geht es nur um Entspannung. Die erfolgreichsten Künstler der Szene, etwa Maria „Gentlewhispering“ aus Kalifornien, haben über eine Million Youtube-Abonnenten.

Und nach und nach schwappt das Phänomen auch aus der digitalen in die reale Welt: Mitte September kamen 75 Gäste zum ersten deutschen „ASMR Happens“ in Berlin zusammen, wo 15 Youtuber etwa geführte Meditationen, „Rückenmalen“ sowie eine Trigger Sound Session anboten. Für die Veranstalterin, Emma „WhispersRed“ aus England, die schon ähnliche Aktionen in London und San Francisco organisiert hat, war der Erfolg vorhersehbar. „Wir haben eben alle ASMR zuerst im echten Leben gefühlt, und das dann versucht in Videos zu packen.“

Für viele gilt der Maler Bob Ross wegen des auch in Deutschland ausgestrahlten 403-teiligen TV-Malkurses „Joy of Painting“ als „Godfather of ASMR“. Dabei wollte der in den 70er-Jahren eigentlich Farben und Bücher verkaufen, wurde jedoch durch seine sonore Stimme und feinen Malkünste für Millionen TV-Zuschauer sozusagen zum Sandmännchen. Mangels Forschungsergebnissen – im englischen Sheffield wurde kürzlich zumindest nachgewiesen, dass die Entspannung beim ASMR-Konsum tatsächlich messbar ist – bleibt für viele ein Rätsel, wie genau ASMR ausgelöst wird.

Für Dr. Hans-Günter Weeß von der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (siehe Interview rechts) braucht es allerdings keine Forschung dazu. „ASMR hat offensichtlich eine ähnliche Wirkung wie Yoga, ich sehe da nicht die große Notwendigkeit für Studien.“ Auch wer das ASMR-Kribbeln nicht verspürt, kann im Internet durchaus effektive Einschlafhilfen finden: Von „8 Stunden Regen“ über Binaural Beats (pulsierende Töne) bis hin zu Aufnahmen in Flugzeugen oder Lüftungsgeräuschen gibt es eine Auswahl an digitalen Beruhigungsmitteln, die etwa Ohrgeräusche übertönen können oder einfach die Gedanken von Alltagsproblemen weglenken können.