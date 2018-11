Die perfekte Scholle

Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es sieht aus als hätte ein Riese sein Handtuch ausgebreitet: In einem Gewirr von Eisbruch vor der antarktischen Westküste treibt ein fast perfekt rechteckiges Stück Eis. Amerikanische Polarforscher haben es aus dem Flugzeug heraus entdeckt und ein Bild gepostet. Zum Staunen. Wie kriegt die Natur so ein exaktes Rechteck hin? Noch dazu in diesen Dimensionen – 1,6 Kilometer lang?

Eis, sagen Polarforscher, hat eine kristalline Struktur. Man kann es sich wie eine Glasscheibe vorstellen – die bricht auch gerne scharfkantig. Eisberge mit scharfen Ecken sind deshalb nicht ungewöhnlich, auch wenn das gerade entdeckte Rechteck durchaus eine Rarität ist. Die Wissenschaftler hatten Glück – dieser Tafeleisberg muss erst kurz vorm Fotografieren im Oktober abgebrochen sein, sonst hätten die Wellen seine schöne Geometrie schon wieder verpfuscht.

Die Gegend, in der sich das geometrische Gebilde herumtreibt, ist bekannt für Brüche. Das Handtuch aus Eis war mal ein Stück des Larsen-C-Schelfeises. Das ist ein 250 bis 500 Meter dickes Eis, das vor der Küste der Westantarktis auf dem Wasser schwimmt. Schelfeis, so heißen die Zungen, die die Eiskappen und Gletscher auf dem Festland der Antarktis ins Meer hinaus strecken. Diese Eiszungen reagieren auf den Klimawandel. Warmes Meerwasser taut sie von unten. Das macht die Zungen – das Schelfeis – brüchig. Es bröckelt Eisberge, die sich irgendwann im Meer auflösen. Wenn Gletscherzungen aber an ihren Spitzen Eis verlieren, schieben die Gletscher von hinten neues nach. Es rutscht nach neuesten Erkenntnissen mehr Eis ins Meer, als durch Schneefall vor allem im Osten des Festlands neu entsteht. Auf diese Weise schwinden die Gletscher, der Eispanzer der Antarktis schrumpft.

Die unvorstellbare Menge von etwa drei Billionen Tonnen Antarktis-Eis soll sich zwischen 1992 und 2017 verflüssigt haben. Das hat eine Forscher-Gruppe, das Imbie-Team, auf der Basis vieler Studien ermittelt. Es gibt bei diesen Hochrechnungen Unsicherheiten. Die exakte Menge herauszufinden ist schwierig – angesichts des großen Kontinents und der Probleme beim Vermessen der Dicke des Eises. Aber ein Trend zeichnet sich klar ab: Die Antarktis, insbesondere der Westen, schmilzt schneller als befürchtet. In den letzten fünf Jahre hat sich das Tempo des Tauens verdreifacht. Das lässt die Meere stärker anschwellen. Bis 2012 steuerte die Antarktis 0,2 Millimeter zum Meeresspiegelanstieg von 3,2 Millimeter im Jahr bei, jetzt sind es 0,6 Millimeter. Das klingt nicht viel, ist aber auch nur ein Durchschnittswert gerechnet auf die riesige Ozeanfläche. Es gibt Küsten, die der Pegelanstieg stärker trifft als andere. Manila zum Beispiel hatte bereits 40 Zentimeter Plus in den vergangenen 30 Jahren zu verkraften. Wenn das Eis der Antarktis – und das Grönlands – weiter so rasch schmelzen, könnte der Meeresspiegel 2100 um mindestens 65 Zentimeter höher liegen. Dann wird es nicht nur für die Millionen-Stadt Manila eng. Auch die Bewohner Miamis müssten über einen Umzug nachdenken. Wenn der Mensch das Eisbröckeln eindämmen will, muss rasch gehandelt werden gegen die Erwärmung. Etwa ein Jahrzehnt, meinen Forscher, mehr Zeit bleibt nicht. Sonst war´s das mit dem Sonnen auf dem Handtuch am Strand von Miami.

Meeresspiegel: https://searise.correctiv.org/de/explore