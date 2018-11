Neuer Glanz zieht ins Oranienburger Schloss ein

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Holzbalken und Stahlträger hievte ein Kran kürzlich spektakulär durch eine Dachöffnung in den Haupttrakt des Schlosses. Was passiert da?, fragten sich viele Passanten. Die Statik von drei Räumen galt es zu erhöhen, die die Stadtverwaltung nun zusätzlich nutzen kann.

Das war aber noch nicht alles. Nun ist das Schloss Oranienburg zwar nicht der Kölner Dom, an dem seit seiner Entstehung laufend und ununterbrochen immer irgendwo gewerkelt wird. Doch auch eine Stadtverwaltung, die im ältesten Barockschloss der Mark Brandenburg residiert, hat wechselnde Bedürfnisse. Sie braucht mehr Räume und moderne Technik. Das war der Hauptgrund für die Bauarbeiten, die bis Ende März 2019 abgeschlossen sein sollen.

Vor allem benötigte die Verwaltung einen neuen, größeren und natürlich klimatisierten Serverraum, der die schwere Technik sicher trägt und die ständige Betriebsfähigkeit der elektronischen Datenverarbeitung in der Stadtverwaltung gewährleistet. Nachholbedarf gab es außerdem noch für eine moderne LWL-Verkabelung (Lichtwellenleiter- oder Glasfaserverkabelung). „An der hat es bisher in Haus I leider gefehlt“, sagt Baudezernent Frank Oltersdorf (SPD).

Das aber bedeutet, dass alle Büros der Stadtverwaltung im Schloss zu temporären Baustellen geworden sind oder es noch werden. „An Wanddurchbrüchen führte kein Weg vorbei, Brandschotte mussten eingebaut werden. Das war immer auch mit Staub und Lärm verbunden“, sagt Karola Giesen von der Hochbauabteilung, unter deren Regie die Arbeiten – immer in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz – stattfinden. Alle Beschäftigten, die mit ihren Büros vorübergehend umziehen mussten, hätten diese Unannehmlichkeiten sehr geduldig ertragen.

Betroffen davon ist auch Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos), der bereits vor Monaten in den Havelflügel umziehen musste. Über seinem Büro im Corps de Logis (Haupttrakt) sind im Dachgeschoss des Schlosses zwei bisher ungenutzte Räume für die Stadtverwaltung hergerichtet worden. Weil dort die Tragfähigkeit der Decken nicht mehr gegeben war, wurden schwere Holzbalken eingezogen und natürlich die nötigen Glasfaserkabel verlegt. Die hängen auch noch in Laesickes Büro von der Decke, werden von dort durch Brandschotte in die untere Etage geführt. Die Decke in dem hohen Raum wird noch abgehängt, die Wänden erhalten einen anderen Anstrich und auch ein neuer Fußboden ist dort noch zu verlegen, bevor der Rathauschef wieder ins Bürgermeisterbüro zurückziehen kann.

In einem Raum im Dachgeschoss stießen die Bauarbeiter auf eine Überraschung. Sie legten eine Säule frei, die womöglich aus dem Jahr 1250 und dem einstigen Jagdschloss stammt. Beide Räume im Dachgeschoss, in denen noch Restarbeiten anstehen, werden mit vier Zentimeter starkem Schlossparkett ausgelegt. Das bedeckt bereits den oberen Flur im Haupttreppenhaus des Corps de Logis. Nur von dort sind diese neuen Räumlichkeiten der Stadtverwaltung im „Oberstübchen“ des Schlosses auch zugänglich.

Wer die Treppen dort, aber auch in den beiden Fluren der Stadtverwaltung im Havelflügel besteigt, stellt fest, dass sie in neuem Glanz erstrahlen. „Schäden an den robusten Terrazzo-Stufen und -Podesten wurden ausgebessert, alles anschließend abgeschliffen und teilweise konserviert“, sagt die Amtsleiterin für Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Heidrun Gassan. „Auch unsere Reinigungskräfte schwören auf dieses Material, das für die tägliche Belastung durch starken Publikumsverkehr bestens geeignet ist und sich zudem bequem reinigen lässt“, sagt Heidrun Gassan.

Der große Konferenzraum im zweiten Obergeschoss, in dem gewöhnlich der Hauptausschuss tagt, war zu Beginn der Bauarbeiten schon im Mai an der Reihe. Die Statik entsprach ebenfalls nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Die Decke wurde verstärkt und die LWL-Kabel eingezogen. Ein sehr strapazierfähiger Teppich bedeckt den Boden des großen Raumes, der derzeit Ausweichquartier für die Mitarbeiter ist, die vor den anstehenden Arbeiten ihre Büros räumen müssen.

Die aktuelle Marktlage auf dem Bau ist auch an den Vorhaben im Schloss nicht spurlos vorübergegangen. So musste die Ausschreibung der Trockenbauarbeiten aufgehoben werden, weil zunächst gar keine Angebote abgegeben wurden. Die brachte erst die Neuausschreibung mit vier kleineren Losen. Für die LWL-Verkabelung lagen zwar Angebote vor. „Doch die mussten wir wegen unangemessen hoher Preise wieder aufheben“, sagt Amtsleiterin Heidrun Gassan. Erst der zweite Versuch war erfolgreich.

Weil auch noch eine unvorhergesehene Holzschutzsanierung in einem Teilbereich des Daches nötig wurde, liegen die Arbeiten etwa zwei Monate in Verzug. „Wir gehen davon aus, dass Ende März alles erledigt ist und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder in ihren Räumen angekommen sind und die neue Technik einwandfrei funktionieren wird“, sagt Baudezernent Frank Oltersdorf. Immerhin rund 820 000 Euro wird die Stadt für alle genannten Maßnahmen am Ende ausgeben müssen. Der Löwenanteil davon kommt regionalen Betrieben zugute.