Mäßiger WM-Auftakt für deutsche Gewichtheber

dpa-infocom

Aschchabad (dpa) Das elfköpfige deutsche Team muss sich zum Start der Gewichtheber-Weltmeisterschaften in der turkmenischen Hauptstadt Aschchabad mit einem 24. Platz begnügen.

Junioren-Vizeweltmeister Jon Luke Mau aus Schwedt kam in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm auf 256 (Reißen 112/Stoßen 144) Kilo im Zweikampf. Der 20 Jahre alte Sportsoldat hat gerade seine Grundausbildung bei der Bundeswehr absolviert und konnte nur reduziert trainieren. Bei der U20-WM vor vier Monaten in Taschkent bewältigte er 278 Kilo im Zweikampf.

Simon Brandhuber aus Roding hat in der 67-Kilo-Klasse 306 (Reißen 146/Stoßen 160) Kilogramm geschafft. Im Reißen stellte er mit 146 Kilo eine persönliche Bestleistung auf. Seine Platzierung entscheidet sich erst nach dem Wettkampf der A-Gruppe am Sonntag. Vize-Europameister Robert Joachim enttäuschte in der 73-Kilo-Kategorie. Der 31-Jährige bewältigte 304 (133/171) Kilo. Seine Bestleistung im alten 69-Kilo-Limit steht bei 317 (141/176) Kilogramm. Auch in seiner Klasse findet das Medaillen-Finale erst am Sonntag statt.