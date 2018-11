Strukturen des Stadtlebens auf Leinwand gebannt

Marco Winkler

Oranienburg (MOZ) Woran die Zeit genagt und Spuren hinterlassen hat, woran viele Menschen achtlos oder schlichtweg in der Hektik des Alltags vorbeigehen – daran bleibt der Blick von Tobias Voß haften. Meist hält er diese Momente, diese Oberflächen, diese Texturen des Stadt- und Landlebens mit seinem Handy fest. Der Oranienburger verarbeitet verwitterte Zeitabdrücke im Mauerwerk, zersprungene Keramiktöpfe, mit Rost überzogenes Metall, von Wind und Wetter marmoriertes Holz zu abstrakter Kunst.

Vier Bilder hat er zum Gespräch mit in die Oranienburger Redaktion gebracht. Großformatige Werke. Nicht direkt bunt oder farbenfroh. Eher kräftig und ausdrucksstark. Selbst wenn sich die Acryl-Texturen dem Betrachter nicht sofort erschließen. „Kunst hat viel mit Gefühl zu tun“, sagt der 25-Jährige. „Die Betrachter sollen sich wahrnehmen, nicht meine Intention und Interpretation.“

Tobias Voß wirkt neben den wilden, an abstrakte Landschaften erinnernde Strukturen, die er auf Leinwand bannt, wie ein Kontrast zu seiner eigenen Kunst: akkurater Kurzhaarschnitt, weißes Hemd – fast ganz zugeknöpft –, dunkle Hose, braune Schuhe. Adrett, hätte man vor Jahrzehnten gesagt. Etwas brav. Anfangs zurückhaltend. „Ich habe schon immer gerne gemalt“, sagt er, der 2011 den ersten Torhorst-Preis der gleichnamigen Oranienburger Gesamtschule gewann. In der Laudatio hieß es: „Er ist nicht laut und vordergründig, eher ruhig und besonnen.“

Mit 15 Jahren fing er an, bewusst zu zeichnen – mit Kohle und Bleistift. „Es war nicht meins.“ Später versuchte er sich in Aquarell-Malerei. Auch nicht seins. Dann entdeckte er Acryl-Farben. „Da wusste ich, das ist die Form, mit der ich meinen Gefühlen am besten Ausdruck verleihen kann.“

Seine Materialien: Sande, Pigmente, Pasten, Marmormehl, Steinkreide. Er arbeitet Schicht für Schicht, um Oberflächen plastisch darzustellen. „Die Bilder sind teilweise ziemlich schwer, so viele Schichten liegen übereinander, um eine räumliche Darstellung zu erreichen.“

Die Inspiration kommt, wie eingangs erwähnt, nicht nur aus, sondern von der Natur: Putz, Rost, Patina. „Die Oberflächen haben Geschichte.“ Sein Interesse für Vergangenes vertiefte er in seinem Bacherlor-Studium der Germanistik und Geschichte an der Uni Potsdam. Er hat nach seinem Abschluss ein Lehramtsstudium (Deutsch, Geschichte) anschlossen und lehrt aktuell am Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum in Oranienburg. Viel Zeit für die Kunst blieb während des Studiums nicht.

Seit einem Jahr arbeitet Tobias Voß wieder intensiv. 2019 will er Kunst studieren. „Ich will schauen, wohin es mich treibt“, sagt er. Die Familie steht hinter ihm. Verwandte haben Bilder von ihm an ihren Wänden zu hängen. Von der Kunst leben? Das liegt in weiter Ferne. „Bisher habe ich mich nicht vermarktet.“ Verkaufen konnte er noch kein Bild. In diesem Jahr ist er aber in den Verein Kunstraum Oranienwerk eingetreten. In der Artroom-Ausstellung präsentierte er sich kürzlich erstmals der Öffentlichkeit. Er sucht Austausch und Feedback.

Seine Bilder tragen die Namen von Sternen und Planeten. Entfernte Assoziationen an die griechische Mythologie könnten dem Betrachter ebenfalls kommen. So ist ein Werk nach einem Eisplaneten benannt. Auf dem Bild sind weiße Linien zu sehen, darunter blaue Punkte wie Quallen, die mittels eines chemischen Prozesses ins Bild geätzt wurden. Das Äquivalent: Ein Bild, das an eine Sonneneruption erinnert. Die Bläschen sind jedoch nicht geätzt. „Das ist Montageschaum, den ich übermalt habe“, gibt Tobias Voß Einblick in seinen Schaffensprozess.

Die kreative Arbeit spielt sich übrigens meist auf dem Fußboden seiner Oranienburger Wohnung ab. „Auf dem Boden hebe ich nicht ab“, sagt er.