dpa-infocom

Athen (dpa) Bayern Münchens nächster Champions-League-Gegner AEK Athen ist in der griechischen Fußball-Liga nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen.

Durch das Remis im Stadtderby bei Panathinaikos Athen verpasste der Meister den Anschluss an Tabellenführer PAOK Saloniki. AEK hat nach neun Spieltagen bereits sechs Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter.

Die Bayern empfangen Athen, das in der Königsklasse in drei Begegnungen bislang noch keinen Punkt geholt hat, am Mittwoch (21.00 Uhr) in der Gruppe E in München.