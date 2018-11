Mazedonier eröffnet Ristorante „Il Borgo“

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Fast zwei Jahre hat es gedauert, das einstige Restaurant „Villa Karma am See“ wieder zu beleben. Nach dem Eigentümerwechsel der Immobilie befindet sich das Ristorante „Il Borgo“ (zu deutsch „Das Dorf“) kurz vor der Eröffnung.

Am kommenden Wochenen­de, sagt der neue Pächter, Cati Sha­qiri, wolle er die ersten Gäste begrüßen. Der 57-Jährige stammt ursprünglich aus Mazedonien. 1993 kam er nach Deutschland, heute lebt er in Berlin-Schöne­weide. Ihm schwebte schon länger vor, sich selbstständig zu machen. Als er das Objekt samt Terrasse am Seeufer entdeckte, die herrliche Lage sah, reifte der Entschluss, in Grünheide besagten Schritt zu wagen. Nun startet er mit seiner Familie durch. Zum sechsköpfigen Team gehören im Service Vali und als Koch Raffaele Bilali – sein Schwiegersohn und dessen Vater.

Derzeit sind die Männer fleißig am Werkeln. Die neue Küche muss noch vom Gesundheitsamt abgenommen werden; die drei Gasträume sind mit frischer Farbe an den Wänden und zum Teil neuem Mobiliar quasi fertig. Auf der Karte steht neben Nudel-, Fleisch- und Fischgerichten natürlich Pizza. Für besondere Anlässe wird sie erweitert. „Zu Beispiel an den Weihnachtstagen“, sagt Shaqiri.