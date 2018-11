Start in einen glänzenden Advent

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Am ersten Advent ist es wieder so weit: Erkner feiert das Lichterfest, nunmehr zum zehnten Mal. Die Grundstruktur ist ähnlich wie in den früheren Jahren, aber die Veranstalter versprechen einige Neuerungen.

Organisiert wird das bunte Treiben, das einst die Mittelstandsvereinigung aus der Taufe gehoben hat, seit 2016 vom eigens für diesen Zweck gegründeten Verein Lichterfest Erkner. Dessen Gründungsvorsitzender ist heute Bürgermeister, und aus diesem Grund hat Henryk Pilz den Vorsitz abgegeben.

Sein Nachfolger, übrigens auch im Amt des Aufsichtsrats-Vorsitzenden der Wohnungsgesellschaft Erkner, ist Rechtsanwalt Johannes Kattanek. Das hat zwar direkt nichts miteinander zu tun, ist aber kein Zufall, weil auch mehrere Mitarbeiter des städtischen Unternehmens sich in dem Verein engagieren.

Kattanek ist schon von Anfang an Mitglied des Vereins. Man sei auf ihn zugekommen, sagt der 34-Jährige. Er hat den Verein in rechtlichen Fragen beraten. Die Fäden der Programmplanung laufen eher bei seinem Stellvertreter zusammen, Toni Weidl. Er steckt mitten in den Vorbereitungen des zweitägigen bunten Treibens.

Die Stände auf der Westseite der Friedrichstraße sollen sich diesmal vom Kirchvorplatz bis zum City Center hinziehen. Weil für die Veranstalter nach Weidls Worten Kinder, möglichst solche mit glückstrahlenden Augen, im Vordergrund stehen, wird es acht statt wie bisher vier Spielstände geben.

Dabei wird ein verändertes Gewinn-Konzept zum Tragen kommen, das auf mehr Gewinne hinausläuft. Konkret: Beim Ringewerfen zum Beispiel, so Weidl, werde es bei Fehlwürfen ein Rubellos geben, das jeweils einen Buchstaben enthält. Wer aus den Buchstaben das Wort „Erkner“ zusammensetzen kann, dem winkt wiederum eine Gewinnmöglichkeit.

Zu den Gewinnen werden Süßigkeiten gehören, aber auch Spenden wie Gutscheine örtlicher Unternehmen, auch des Eiscafés Bürgerle. Dessen Inhaber ist ohnehin einer der wichtigsten Akteure, weil er wieder seine weihnachtlich anheimelnden Holzbuden zur Verfügung stellen wird. Vor der Löcknitz-Grundschule soll wieder ein Weihnachtsbaum stehen, den Kinder mit ihren auf Weihnachtskarten notierten Wünschen schmücken werden.

Der zentrale Akt wird natürlich wieder das symbolische Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung in der Friedrichstraße sein, am Sonnabend etwa gegen 16.20 Uhr auf der Hauptbühne. Dort wird ein Programm mit Darbietungen von Vereinen, zum Beispiel der Tanzschule Kolibri, und professionellen Akteuren folgen. Etwa um 19 Uhr – die ganz genauen Zeiten sind gerade in der Planung, so Weidl – wird die Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack für einen einstündigen Auftritt erwartet.

Weidl stellt noch die eine oder andere Überraschung in Aussicht. Das genaue Programm soll demnächst auf der dann aktualisierten Internet-Seite sowie in Form von Flyern veröffentlicht werden.

Die Stadt unterstützt das Fest nur indirekt, sagt Bürgermeister Henryk Pilz – zum Beispiel, indem Gebühren für Absperrungen und Sicherheitsauflagen übernommen werden. Das mache vielleicht 2000 Euro aus. Leider, sagt Pilz, sei die Ansicht weit verbreitet, dass mit dem Fest Geld verdient werde.

Zu den Rahmenbedingungen gehört seit 2016 auch, dass der Heimatverein seinen traditionellen weihnachtlichen Markt, jahrelang ebenfalls am Sonnabend, schon am Freitagnachmittag veranstaltet. Von 15 bis 19 Uhr sind die Gäste auf dem Gelände am Sonnenluch willkommen. Ganz aktuell sucht der Heimatverein für diese Veranstaltung übrigens Tannenbäume und Tannengrün (Meldungen an Tel.: 03362 22452 oder hv-erkner@t-online.de).