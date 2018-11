Wohnen in der alten Wache

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Marco Riemelt lässt zurzeit das Gebäude in der Wilhelmstraße 2 umbauen. Dort entstehen sechs barrierefreie Wohnungen. Beachten muss er dabei auch Bestimmungen des Denkmalschutzes. Das Haus ist eine der letzten Maßnahmen, die im Sanierungsgebiet „Innenstadt/Altkietz“ umgesetzt werden.

„Das ist doch eine schöne Ecke und mitten in der Stadt“, sagt Marco Riemelt, wenn er von der Wilhelmstraße 2 in Wriezen spricht. Im Auftrag des Dachdeckermeisters aus der Oderbruchstadt wird das Gebäude saniert. Als Bauherr bringt er bereits Erfahrungen von anderen Immobilien mit. Aus rein wirtschaftlicher Betrachtung dürfe man solche Vorhaben aber nicht angehen, meint er. Selbst, wenn es Fördermittel gibt. Denn dafür sei er nicht ganz frei in seinen Entscheidungen.

„Leistungen müssen zum Beispiel ausgeschrieben werden“, gibt er zu bedenken und auch, dass er die Vorgaben des Fördermittelgebers einhalten müsse. Dazu gehören zum Beispiel Holz- statt Plastikfenster. Wobei bei der Wilhelmstraße 2 auch die Untere Denkmalschutzbehörde einbezogen ist. „Die Vorderfront darf nicht gedämmt und muss mit einem Kalkputz versehen werden, der Farbton ist festgelegt.“ Schmuckbänder seien ebenfalls zu erhalten und zwei Holzeingangstüren zu restaurieren, fügt er hinzu.

Das Haus liegt nämlich in unmittelbarer Nähe eines Einzeldenkmals – dem sogenannten Fouragemagazin. Heike Dase, Sachbearbeiterin in der Denkmalschutzbehörde des Landkreises Märkisch-Oderland, verweist zudem auf seine Lage im Bereich eines Bodendenkmals sowie in der Umgebung weiterer Einzeldenkmale der Stadt Wriezen: der „Spritfabrik“ in der Eberswalder Straße 53 sowie der einstigen Provinzial- und Taubstummenanstalt des Wilhelm-Auguste-Stifts, dem heutigen Rathaus in der Freienwalder Straße 50.

Zur Geschichte der Wilhelmstraße 2 würde Marco Riemelt selbst gern mehr in Erfahrung bringen. „Mir fehlt zum Beispiel eine historische Ansicht.“ Laut Reinhard Schmook, Leiter des Oderlandmuseums in Bad Freienwalde, handelt es sich um die einstige Wache der Wriezener Garnison. Marco Riemelt vermutet, dass das Haus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichtet worden ist. „Es hat wohl auch den Zweiten Weltkrieg überstanden“, sagt der 44-Jährige. Während der schweren Kämpfe in den letzten Kriegstagen 1945 war die Stadt weitgehend zerstört worden. Seit 1989, der politischen Wende in der DDR, habe das Gebäude leer gestanden und sei zunehmend verfallen. Pläne des vorherigen Eigentümers hätten sich dann nicht verwirklichen lassen.

Mit Blick auf die noch laufenden Arbeiten möchte Riemelt keine Bausumme nennen, verweist aber auf einen Förderanteil in Höhe von 150 000 Euro. Für die von ihm vorgesehenen sechs Wohnungen auf insgesamt etwa 400 Quadratmetern Nutzfläche, die auch per Aufzug zu erreichen sind, gebe es inzwischen viele Nachfragen. Doch einen Fertigstellungstermin könne er noch nicht nennen. „Es ist im Moment wirklich schwierig, Handwerker zu finden“, sagt Riemelt. Er sei zwar selbst einer. „Aber ich kann und darf auch nicht alles.“ Als Planer stehe ihm Dirk Möller von der Bad Freienwalder Planconcept GmbH zur Seite.

Und warum lässt Marco Riemelt barrierefrei bauen? „Ich habe in meiner Familie gesehen, wie wichtig es ist, daran möglichst früh zu denken“, sagt er und gibt offen zu: „Mein eigenes Haus ist es auch nicht.“