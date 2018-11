Auf dem Weg weg von der Stütze

Uwe Spranger

Neuenhagen (MOZ) In der Arche ist am Freitag das Projekt „Mit Energie dabei“ für den Zeitraum 2018 bis 2020 gestartet worden. Internationaler Bund (IB), Edis AG, Jobcenter Märkisch-Oderland und Unternehmen bereiten junge Leute, die derzeit von Hartz IV leben, auf eine Ausbildung vor.

Dass neben Neuenhagens Bürgermeister Ansgar Scharnke auch dessen Vorgänger Jürgen Henze zur Auftaktveranstaltung eingeladen worden war, hatte einen guten Grund: Henze hatte über den Beirat der Edis den Anstoß gegeben, dass das Energieversorgungsunternehmen den Rückzug vom Rückzug vollführt hatte, denn nach zehn Jahren Zusammenarbeit war die Förderung ausgelaufen. Deshalb hatte es 2017 das Projekt nicht gegeben.

Susanne Dünkel, Leiterin berufliche Bildung der IB Berlin-Brandenburg gGmbH, dankte denn auch dem „Wegbereiter“ zum Neustart ausdrücklich. Sie erinnerte an die guten Ergebnisse seit 2006 mit Vermittlungsquoten von 80 Prozent. Es gebe zwar aktuell laut Statistik viele offene Ausbildungsstellen, aber dennoch eine Reihe junger Leute ohne Lehre, weil es auch passen müsse. Die Kompetenz des IB liege gerade darin, Passgenauigkeit zwischen persönlichen Kompetenzen, Betrieben, Wohnortnähe oder Mobilität und Anforderungen der Berufsbilder herzustellen, hob sie hervor.

Im neuen Projektjahrgang stehen zunächst 16 Plätze für den Vorbereitungskurs betriebliche Ausbildung in den verschiedenen Bereichen beim IB zur Verfügung. Acht sind bislang besetzt. Mit jungen Leuten zwischen 17 und 25 Jahren vor allem aus dem Bereich zwischen Strausberg und Hoppegarten. Auch eine junge Frau aus Reichenberg ist dabei. Früher habe man den ländlichen Raum besser einbeziehen könne, berichtete Susanne Dünkel. Aber ein Shuttle wird nun nicht mehr gefördert. Sie hofft, dass bis Mitte des Monats dennoch alle Plätze besetzt werden können. Es sei aber schwierig, motivierte Kandidaten zu finden. Insgesamt zwölf könnten dann ab Ende Januar 2019 in die Praxisphase gehen und ein längeres Praktikum in einem Betrieb absolvieren. Dank der Edis-Förderung gibt es für sie dann auch eine Vergütung, während sie zunächst nur ihre Sozialleistungen weiter bekommen. Susanne Dünkel appellierte an die jungen Leute, die Chance zur Orientierung zu nutzen. Es habe sich schon oft gezeigt, dass anfängliche Berufswünsche ganz andere gewesen seien als die letztlich passende Ausbildung.

Ralf Daumann, bei der Edis für den Bereich Bildung verantwortlich, erinnerte an das Ziel des Projekts, auch jungen Leuten eine Perspektive zu bieten, die es zuvor nicht geschafft hätten. „Wenn Sie sich einbringen, haben Sie beste Möglichkeiten“, gab er den Teilnehmern mit. Schließlich gebe es rund 400 Berufe in Deutschland. Der jetzt eingeschlagene Weg dauere zwar eine Weile, bringe aber dann ein sinnvolles Leben. Gabriele Schoel, Geschäftsführerin des Jobcenters MOL, lobte, dass die Teilnehmer nicht auf Dauer von Stütze leben wollten. Wer diesen ersten Schritt gegangen sei, werde auch die nächsten schaffen, gab sie sich optimistisch. Für „Durchhänger“ stehe auch eine soziale Betreuung zur Seite, erwähnte sie. Und Jürgen Henze riet den jungen Damen und Herren, sie sollten viel fragen und sich „durchbeißen“, wenn mal nicht alles glatt laufe. „Ich möchte schließlich auch weiter pünktlich meine Rente bekommen“, sagte er.