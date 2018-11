Dachschaden am Gerätehaus behoben

Cornelia Link-Adam

Alt Madlitz (MOZ) Für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Alt Madlitz gibt es jetzt wieder verbesserte Arbeitsbedingungen: Der Dachschaden an ihrem Gerätehaus ist repariert, die Außenhaut nun wieder dicht.

Das Feuerwehrgerätehaus der Einsatzkräfte befindet sich, im Gegensatz zu den anderen Wachen in Odervorland, nicht in der Hand des Amtes. Es handelt sich um ein Privatgebäude. Das war zu DDR-Zeiten als Kindergarten angedacht und angefangen worden – wurde aber nie fertig. An die Ruine von damals erinnert sich Hans-Detlef Bösel, der Ortsvorsteher von Alt Madlitz, noch.

Schon damals war das Dach nur Flickwerk. Dennoch hielt es dicht, auch als die Feuerwehr-Aktiven ab dem Jahr 2000 das Gebäude zu ihrer Wache ausbauten. Als Gegenleistung brauchen sie auch bis 2020 keine Miete für das Gebäude bezahlen. Doch steter Tropfen höhlt den Stein – das Dach wurde immer undichter. Schon vor Jahren machte die Wehrführung darauf aufmerksam. Das Amt Odervorland, als Träger des Brandschutzes, hob die Hände. Das Gebäude befände sich schließlich in Privathand, da könne man nichts machen.

Das tat nun Besitzerin Melanie von Finckenstein aus der Ferne. Die Tochter des einstigen Grafen von Finckenstein, der nach der Wende das halbe Dorf wieder aufbaute, besorgte sich eine Fachfirma. Schließlich hat sie nebenan auch eine kleine Wohnung mit im Haus. Die Dachdecker rüsteten das Gebäude ein, holten die maroden Balken aus dem Dach, verdichteten auch die bislang durchnässten Stellen direkt in der Halle, wo das Einsatzfahrzeug steht, sowie nebenan im Versammlungsraum. Damit ist der Zustand des muffigen, feuchten Gerätehauses nun ein besserer.

Damit künftig nicht wieder Feuchtigkeit das Haus bedroht, haben die Dachdecker auch etliche Entlüftungsrohre aus Metall auf das mit Teerpappe neu verschlossene Dach gesetzt. Hans-Detlef Bösel, der Halbbruder von Melanie von Finckenstein, nennt sie scherzhaft Igelmützchen. „An den Anblick muss man sich noch gewöhnen.“ Aber froh ist der Ortsvorsteher, dass das Gerätehaus nun wieder dicht ist, „und das auf etliche Jahre“. Darüber freuen sich auch der Wehrleiter Andy Witeczeki und sein Vize Silvio Korn.