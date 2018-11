Satirischer gereimter Rundumschlag

–Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt. Eigentlich ist er einem breiten Fernsehpublikum als „Pförtner im Kanzleramt Pforte D“ in der gleichnamigen MDR-Sendung bekannt: der Kabarettist Lothar Bölck. Am 25. November wird er im MDR (22.05 Uhr) wieder zu sehen sein. Am 7. Dezember gastiert Lothar Bölck dann mit seinem Magdeburger Kollegen Hans-Günther Pölitz im Kleist Forum live. Für den Frankfurter Lothar Bölck sozusagen ein Heimspiel. Bölck und Pölitz standen Ende der 1980er Jahre erstmals gemeinsam auf der Bühne. 1988 nahmen sie sich die Freiheit auf der Bühne der Magdeburger Kugelblitze über Freiheit zu reden. Zur Aufführung kam es nur, weil die SED-Kulturfunktionäre ihre Aufsichtspflicht verletzt hatten. Das Programm wurde zu einer Sternstunde des DDR-Kabaretts. Da beide jedoch ein starkes Ego haben, nehmen sie regelmäßig eine Auszeit. Das letzte gemeinsame Programm gab es 2014. Es hieß „Über Kimme und Korn“.

Nun ist es erneut zu einer Zusammenarbeit gekommen. „Wir bringen uns in Form“ heißt das neue Programm. Allerdings – wer Reime doof findet, sollte den Saal verlassen, warnt Pölitz. Denn der gesamte Text des Programms ist gereimt. Beide Kabarettisten haben ein einzig langes Gedicht mit wechselnden Einsätzen einstudiert. Weltweit ist dies das erste durchgereimte Kabarettprogramm, sagt Bölck. Sprachlich wie schauspielerisch eine Herausforderung. Beide haben sich für zwei Stunden vor Publikum verabredet zu streiten: Was ist wichtiger Körper oder Geist? Die Pointen sitzen, der „Spaß in Reimen“ funktioniert. Beide Mimen sind denkbar gut eingespielt. Bölck neigt zum Beleidigtsein und Pölitz zum Oberlehrer. Man erlebt sie also auch im neuen Programm wie man sie kennt.

Im neuen Programm „Wir bringen uns in Form“ geht es unter anderem um Geld, Schönheitswahn und Waffenexporte. Aus Banker und Gangster kreieren die Kabarettisten das neue Wort „Bangster“. Pölitz am Klavier und Bölck mit Stimme erfreuen dazu mit dem Lied vom Hinterbänkler im Bundestag, der in den „Anal Grande“ des Lobbyisten kriecht, das Publikum.

Komödiantischer Höhepunkt ist das Fußball-Fan-Duell: EU-Not-Elf gegen Russland. Beide beschäftigen sich auch mit der Wut – konstruktiv. Hass zerfrisst die Seele, Zorn ist der kleine Bruder der Wut, sagt Bölck. Und ganz aktuell gehen beide auch der Frage nach: Was wird aus Merkel? Bis zum Auftritt am 7. Dezember kann da noch manches passieren, meint Bölck bei einem Redaktionsbesuch. Darauf, sich im Programm aktuell anzupassen, sind sie ein-gestellt.

„Wir bringen uns in Form“ mit Lothar Bölck und Hans-Günther Pölitz, 7. Dezember, 19.30 Uhr, im Kleist Forum. Tickets: 33 Euro an der Kasse im Kleist Forum