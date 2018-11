Musiker und Macher

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) In einer Serie stellt der Stadtbote jeden Monat einen Frankfurter des Jahres 2018 vor. Das können Menschen sein, die ehrenamtlich aktiv sind oder auf andere Weise etwas Besonderes vollbracht haben. Fürs Foto posieren sie auf einem roten Sessel.

„Ich habe schon bei der ersten Transvocale vor 15 Jahren mitgearbeitet“, erinnert sich Thomas Strauch mit einem Lachen. Nicht als Musiker, als der er den meisten Frankfurtern bekannt ist, sondern bei der Organisation des Festivals. „Damals, bei der Premiere des Festivals, habe ich den Leuten im Oderspeicher die Transvocale erklärt“, schaut er zurück. Heute erklärt er ebenfalls die Transvocale, aber längst nicht mehr nur direkt am Veranstaltungsort. Strauch ist für die gesamte Öffentlichkeitsarbeit des inzwischen fest etablierten Weltmusikfestivals, das in Frankfurt und Słubice immer im November stattfindet, verantwortlich.

Thomas Strauch ist in Frankfurt bekannt wie wenige andere Künstler. 1977 in der Oderstadt geboren, fand er unter anderem über den Knabenchor früh zur Musik. 1984 gab er sein erstes Konzert. Seit zehn Jahren lebt er von der Kunst. Er arbeitet freischaffend in den Bereichen Jazz, Folk und Weltmusik, hat zwei Soloalben aufgenommen und war an vielen anderen mit beteiligt, spielt in mehreren Bands wie Jacofon oder La Marche und organisiert jährlich ein eigenes Festival für akustische und traditionelle Musik – Folk im Fluss.

Für das Transvocale-Festival, betont er, brauche es viele Menschen, um es auf dem Niveau der letzten Jahre weiterführen zu können. So arbeiten im Vorstand des Transvovcale-Vereins neben ihm noch Stefan Welker, Gudrun Ruthenberg, Tomasz Pilarski und Tomasz Stefanski mit. Außerdem würde es ohne den künstlerischen Leiter Bernhard Hanneken wohl auch deutlich schwieriger werden. „Mit ihm haben wir wirklich Glück“, meint Thomas Strauch. Da er noch ein anderes größeres Weltmusikfestival organisiere, verfüge er über die entsprechenden Kontakte und könne Musiker verpflichten, die sonst vielleicht nie nach Frankfurt kommen würden.

Die ganz großen Honorare können in der Oderstadt nicht gezahlt werden. Trotzdem ist es den Organisatoren wieder gelungen, 16 Musiker und Bands aus sechs Ländern für das Festival vom 22. bis 24. November zu gewinnen. „Von ruhig bis unbedingt tanzen ist alles dabei“, freut sich Thomas Strauch. Anders als sonst findet das gesamte Programm diesmal im Kleist Forum statt. Der Grund dafür ist der Brand im Collegium Polonicum.

Manchmal, gesteht der 41-Jährige, verstehe er die Musik der Vortragenden auch nicht wirklich, aber es sei spannend zu sehen und zu hören, was die Interpreten machen. Das mache das Besondere der Transvocale aus. „Man würde vielleicht nicht extra, um eine griechische Band zu sehen, nach Berlin fahren, zum Festival kommen sie alle her“.

Natürlich lasse er auch sich inspirieren. Zugleich falle es ihm als Profimusiker schwer, nur zuzuschauen, findet er. Deswegen geht es nach den Konzerten in der Darstellbar weiter. Dann greift auch Thomas Strauch zu den Instrumenten.

Einen persönlichen Favoriten hat Thomas Strauch ebenfalls schon ausgemacht. Das Ahmad-Knecht-Trio mit deutsch-syrischer Musik wird wohl nicht nur ihn berühren. Außerdem ist natürlich auch vieles Tanzbares zu hören, so etwa der bekannte Reggae-Musiker Mellow Mark oder die ukrainische Kapelle Felix Shinder und Dengi Vpered. „Wir bieten immer so viel Konzerte an, dass wir keine Miesen machen“, erklärt er. Ein paar weitere Sponsoren für die nächsten Jahre wären aber auch nicht das Schlechteste.