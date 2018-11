Herzenssache Schlaubetal

Janet Neiser

Müllrose (MOZ) „Faszination Schlaubetal“ heißt es in diesem Monat. Der Förderverein Naturpark Schlaubetal hat sich diesmal das Thema „Die Welt der Insekten“ auf die Fahnen geschrieben und blickt auf durchaus erfreuliche Monate zurück.

Seit nunmehr knapp drei Jahren gibt es den Förderverein Naturpark Schlaubetal. Eine relativ junge Gruppe also, die sich vorgenommen hat, die Natur zu schützen und als Vernetzer zwischen verschiedenen Institutionen und Einrichtungen zu wirken. So wie es in anderen Naturparks schon seit eh und je gemacht wird.

„Ich komme mitten aus dem Schlaubetal. Für mich war und ist das mit dem Naturschutz eine Herzensangelegenheit“, betont Annemarie Kaiser, die Vorsitzende des Förderverein-Vorstands. Sie gehört zu einer Dreierspitze, die gemeinsam führt und organisiert. Alles ehrenamtlich.

Angefangen hat der Verein einst mit sieben Mitgliedern, mittlerweile sind es 20. „Vor allem in diesem Jahr hatten wir guten Zulauf“, freut sich Annemarie Kaiser. Ob die Gruppierung bereits etwas bewirkt hat, das könne man nach so kurzer Zeit noch nicht sagen. „Aber das Interesse ist auf jeden Fall da.“ Und wahrgenommen werden die Schlaubetal-Förderer auch. „Erst in diesem Jahr haben wir den Kooperationsvertrag mit der Stadt Friedland unterschrieben“, berichtet die Vorstandsvorsitzende. Darin geht es um eine Wiese vor dem Hort, die zu einem Erlebnisgarten für Kinder umgestaltet werden soll. Bürgermeister Thomas Hähle soll sofort Feuer und Flamme für das Projekt gewesen sein. Letztlich sollen Schüler, aber auch Kita-Kinder von der Wiese profitieren und Natur ganz nah erleben. Eine Umweltbildungsmaßnahme sei das, sagt Annemarie Kaiser überzeugt. „Wir haben uns sehr gefreut, dass das tatsächlich geklappt hat.“ Angestoßen wurde das Projekt von einem Pädagogen aus Friedland, der nun selbst Vereinsmitglied ist.

Umweltbildungsmaßnahmen sind in gewisser Weise auch die Veranstaltungen der Reihe „Faszination Schlaubetal“. Im vergangenen Jahr ging es ums Wasser, diesmal um die Welt der Insekten. Eingeladen wird am 24. November erneut ins Schützenhaus an der Jahnstraße.

Auf der Vortragsliste stehen Themen wie „Vom Krabbeln und Summen“, „Blühende Wiesen für Schlaubetaler Schmetterlinge“ und das „Apfelprojekt“. Für die Eröffnung haben die Verantwortlichen die im September eingesetzte, neue Leiterin des Naturparks Schlaubetal gewinnen können. Inka Schwand heißt die Frau, die Wolfgang Renner gefolgt ist, der in den Ruhestand versetzt wurde.

„Wir haben danach gleich einen Termin mit Frau Schwand gemacht, um uns vorzustellen und waren auch schon gemeinsam im Naturpark unterwegs“, sagt die Vereinsvorsitzende. Sie hätten der Naturparkleiterin dabei auch Stellen gezeigt, wo sie selbst Handlungsbedarf sehen.

Auch Schlaubetals Amtsdirektor Matthias Vogel wird sich im Schützenhaus über die „Welt der Insekten“ informieren.

„Faszination Schlaubetal“, 24.11., 14-17.30 Uhr, Schützenhaus Müllrose. Info unter info@schlaubetal-foerdern.de