Flucht aus Deutschland endet in Kanada

1994: Gerhard Tilicki in seiner neuen Heimat Kanada, genauer im Banff-National-Park in der Provinz Alberta. Fünf Jahre zuvor reiste er nach Berlin, um den Mauerfall mitzuerleben. © Foto: privat

Juli 1961: Gerhard Tilicki, geboren 1940, steht auf den Sandbergen bei Bad Freienwalde und blickt auf die Eberswalder Straße in Richtung Stadtzentrum. Der 78-Jähirge lebt heute in Kanada. © Foto: privat

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Vor 50 Jahren ist der gebürtige Bad Freienwalder Gerhard Tilicki nach Kanada ausgewandert, wo er heute noch lebt. Der 78-Jährige beschreibt in seinen Lebenserinnerungen, „wie ein ehrlicher Bürger der DDR zu einem Staatsfeind der Republik“ wurde.

Auf dem Schwarz-Weiß-Foto vom Juli 1961 blickt ein junger Mann lächelnd von den Sandbergen oberhalb von Bad Freienwalde auf die Eberswalder Straße in Richtung Stadtzentrum. Gerhard Tilicki ist damals 21 Jahre alt und wohnt in der Grünstraße 15. So ganz unbeschwert wie auf dem Bild ist sein Leben zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Einen Monat später verlässt er seine Heimatstadt für lange Zeit.

„Ich war fünf Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg endete und hatte durch diesen Krieg meinen Vater verloren. Die Nachkriegsjahre waren Jahre des Elends. Ich hatte 1959 gerade erst angefangen zu leben und sehnte mich nach Frieden“, schildert er. „Seit 1. Januar 1959 arbeitete ich als Lebensmittellagerleiter für den Konsumgenossenschaftsverband“, berichtet Tilicki.

„Ich hatte mit 19 Jahren einen guten Arbeitsplatz und war froh und glücklich darüber. Außerdem war ich optimistisch über meine Zukunft in der DDR. Ich war fest davon überzeugt, im demokratischen Teil Deutschlands zu leben. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, dass sich mein Leben innerhalb kurzer Zeit drastisch ändern würde und das für den Rest meines Lebens.“

Anfang Mai fängt alles harmlos an. Zwei gut gekleidete Herren bitten ihn im Betrieb um ein Vier-Augen-Gespräch. Schließlich fragen sie ihn, ob er bereit sei, die DDR zu verteidigen, wenn sie von West-Deutschland angegriffen werde. „Mir wurde sofort klar, in was für eine Falle ich geraten war. Auf meine Frage, was wäre, wenn es mir in der Armee nicht gefallen sollte, betonten sie, dass ich nach sechs Wochen Grundausbildung in meinen Betrieb zurück dürfte“, so Tilicki.

„Ich aber war enttäuscht über meine eigene Dummheit. Ich sah mich gezwungen, zum ersten Mal etwas zu machen, wofür ich nicht das geringste Interesse hatte. Mit war klar: Lehne ich es ab, bekomme ich Schwierigkeiten.“

Schon Ende Mai 1959 tritt er seinen Dienst in der Werder Kaserne im Nachrichtenbataillon in Schwerin an. Gleich zu Beginn der Grundausbildung verletzt er sich beim Sprung von einer fünf Meter hohen Eskaladierwand das rechte Fußgelenk. Eine Behandlung wird abgelehnt. In der Kolonne ist er der Letzte, weil er nicht richtig laufen kann. Dies ärgert ihn, weil er eigentlich sportlich ist. „Seit dieser Zeit habe ich ein schwaches Fußgelenk und seit 2005 Muskelschwund in der Wade“, so der 78-Jährige, der inzwischen kanadischer Staatsbürger ist und zuletzt im Sommer 2017 Bad Freienwalde besuchte.

„Erste Zweifel kamen auf und ich fragte mich, was für eine Volksarmee ist das, die sich nicht um das Wohl der Soldaten kümmert“, erklärt Tilicki. So entschließt er sich nach den sechs Wochen Grundausbildung nicht länger zu bleiben. Als er seinen Kommandeur informiert, wird er zu einem Gespräch gerufen. Eine Art Tribunal von zehn Offizieren setzt ihn unter Druck. Das Argument, „dass ich durch eine gute Arbeit in meinem Betrieb einen viel größeren Beitrag für das Wohl der DDR schaffen könne, als hier in der Armee als Soldat“, zieht nicht. Schließlich knickt er ein und verpflichtet sich für zwei Jahre. Er fühlt sich nicht gut dabei. Der Entschluss reift, die DDR zu verlassen.

Er verordnet sich Hungerkuren und magert ab. Doch die Ärztekommission in Schwerin lehnt seine Entlassung ab. Als er zusammenbricht, wird er ins Armeelazarett nach Bad Saarow eingeliefert und nach 13 Monaten Dienstzeit am 12. Juli 1960 für zwei Jahre zurückgestellt. Nach der Entlassung lebt er wieder in Bad Freienwalde, wo er im Einzelhandel als Inventurprüfer und zuletzt als Verkaufsstellenleiter für den HO-Kreisbetrieb arbeitet. „

Die SED-Kreisleitung in Bad Freienwalde wollte, dass ich Parteimitglied werde. Nachdem ich von meinem Betrieb zum Parteilehrgang in Buckow delegiert wurde und diesen abgeschlossen hatte, bot man mir an, in Leipzig zu studieren. Ich sollte Lehrer werden!“, schildert Gerhard Tilicki und fügt hinzu: „Das kam viel zu spät, ich lehnte ab.“ Hätte man ihm das Angebot vor dem Armeedienst gemacht, hätte er sofort zugestimmt.

Sein Entschluss, die DDR zu verlassen, steht fest. „Ich liebte meine Heimat, aber konnte mir eine Zukunft in diesem Staat nicht mehr vorstellen“, schreibt Tilicki. Er reist jetzt häufiger nach West-Berlin, „um sich mit dem kapitalistischen System vertraut zu machen“. Am 30. November 1960 wird er von zwei Zollbeamten in Berlin festgenommen. Sie werfen ihm Schiebergeschäfte mit DDR-Produkten vor. Im Gepäck hat er drei Schallplatten für seinen Bruder.

Acht Monate später fährt er mit seinem Bruder nach Berlin. Im Zug zwischen Eberswalde und Bernau geraten sie in eine Polizeikontrolle. Wegen Verdachts der Republikflucht, nehmen ihm die Beamten den Reisepass ab und schicken ihn zurück nach Bad Freienwalde. Als er am 11. August 1961 überraschend den Pass zurückerhält, bringt er bei Dunkelheit seinen Koffer zum Bahnhof. Am nächsten Abend nach der Arbeit fährt er los.

Die Tageseinnahmen aus dem Geschäft bringt er noch zur Bank. Es geht alles gut. „Ich wusste nicht, dass ich mit einem der letzten Züge herausfuhr“, so Tilicki. Als er am Morgen des 13. August bei seinem Bruder aufwacht, hören sie im Radio vom Mauerbau. Von Berlin aus reist er nach Hamburg. Als ihn die Bundeswehr einziehen will, wandert er 1968 mit einem Freund nach Kanada aus. Dort arbeitet er sich vom Lagerarbeiter zum Manager in der Autoindustrie hoch. Später ist er zehn Jahre als Ingenieur bei einer deutschen Firma für optische Geräte in Ontario tätig.