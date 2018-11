Zahl der verletzten Berliner Polizisten 2017 gestiegen

dpa

Berlin (dpa) Bei Einsätzen in Berlin sind im vergangenen Jahr fast 2600 Polizisten und mehr als 400 Feuerwehrleute verletzt worden.

Das geht aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine parlamentarische Antwort des CDU-Abgeordneten Peter Trapp hervor. Die Behandlung der Betroffenen hat die Behörden demnach insgesamt fast 1,9 Millionen Euro gekostet. Weitere knapp 170 000 Euro hat die Unfallkasse bezahlt. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der verletzten Polizisten von 2551 auf 2581 leicht gestiegen, ebenso die der Feuerwehrleute (von 380 auf 426), sagte Trapp am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die „Berliner Zeitung“ berichtet.

„Die Angaben zeigen nachdrücklich, dass die Einsatzkräfte gefahrengeneigten Tätigkeiten nachgehen“, kommentierte Trapp die Zahlen. Er beobachte eine mangelnde Respektlosigkeit gegenüber den Einsatzkräften. Immer wieder kommen besonders drastische Fälle in der Hauptstadt in die Schlagzeilen. So war am 24. Oktober ein Zivilpolizist niedergestochen worden, als er einen mutmaßlichen Fahrraddieb stellte. Der 44-Jährige musste notoperiert werden.

Zahlen aus einer anderen parlamentarischen Anfrage von dem CDU-Abgeordneten Trapp belegen, dass Polizisten schon 2017 häufiger als im Jahr davor angegriffen wurden. Demnach gab es damals rund 6760 Attacken, das waren knapp 500 Fälle mehr als 2016. Mit Abstand die meisten Fälle - rund 4600 - betreffen Widerstand gegen Beamte. Körperverletzungen erlitten Polizisten 1809 mal (plus 4,9 Prozent).

Verletzungen bei Polizisten führten nicht selten dazu, dass diese Wochen oder gar Monate nicht einsatzfähig seien - oder im Extremfall überhaupt nicht mehr in den Dienst zurückkehren könnten, sagte der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei, Benjamin Jendro.

Um die Einsatzkräfte besser zu schützen, wurde das Gesetz geändert. Paragraf 113 sieht für Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nun eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vor. Ein tätlicher Angriff auf Amtsträger kann durch Paragraf 114 mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden. „Die Gesetzesänderung aus dem letzten Jahr ermöglicht eine umfassendere und härtere Bestrafung“, betonte Jendro. Er appellierte an die Beamten, einen tätlichen Angriff auch als solchen zu bewerten und anzuzeigen.