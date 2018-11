Salto Eberswalde

Zack, drüber: Chris testet an Skulpturen in der Nähe des Paul-Wunderlich-Hauses einen sogenannten Palmspin. © Foto: Leonie Bastian

Bitte nicht nachmachen! Vor der Kulisse der Maria-Magdalenen-Kirche vollführt Chris einen eindrucksvollen Salto. Dazu braucht es natürlich einiges an Sprungkraft. Anfänger sollten lieber erstmal in der Halle trainieren. © Foto: Leonie Bastian

Leonie Bastian

Eberswalde (MOZ) Nach einem Eis geht es zum Platz hinter dem Paul-Wunderlich-Haus erst mal hinsetzen und beim ehemaligen Rodelberg entspannen, oder nach der Schule zum sogenannten Knochenbrecher- oder Weidendammspielplatz gehen und mit Freunden spielen – nicht mit Chris (16) aus München, er springt lieber von Mauer zu Mauer.

Chris wohnt in der Nähe von München und besucht mich diese Woche für einige Tage. Woher ich ihn kenne? In den Sommerferien habe ich an einer Sprachreise in Irland teilgenommen und ihn dort kennengelernt. Seit ungefähr anderthalb Jahren trainiert er Parkour – das was die meisten als wahnsinniges Rumgespringen bezeichnen. Nun war es an der Zeit, die Sportart in Eberswalde auszutesten und sich mal auf etwas ungewöhnlichere Weise durch die Innenstadt zu bewegen.

Bei ihm zu Hause trainiert Chris eher in einer großen Halle, mit vielen Matten, Kästen, Stangen und anderen Hindernissen. Aber geeignet, sagt er, ist eigentlich jeder Ort. Ob in der Stadt oder in der Natur ist im Prinzip egal.

„Das sieht richtig gut aus, hier kann man einiges machen!“, meint Chris am Paul-Wunderlich-Haus. Die Steinstrukturen boten sich gut für diverse Tricks an, wie zum Beispiel Saltos oder weite Sprünge. Die lange Treppe war perfekt für eine Reihe an Vorwärtssaltos und die roten Skulpturen für verschiedene andere Tricks.

Zwei Passanten fanden die Aktionen sogar so beachtlich, dass sie sagten: „Richtig gut! Das muss ich nochmal sehen.“ Sie blieben stehen und schauten zu, wie Chris erneut einen Vorwärtssalto machte. Und sie waren nicht die Einzigen. Mit der Zeit wurden weitere Leute auf die Tricks aufmerksam. So etwas sieht man nicht alle Tage.

Allmählich wurde ihm das allerdings zu langweilig. Also gingen wir weiter und landeten beim Weidendammspielplatz, der mit Sand für noch unsichere Tricks geeignet war. Chris ist beim Sideflip noch nicht ganz sicher. Deshalb versuchte er ihn im Sand. Schaffen wollte er ihn unbedingt. Mehrere Male nahm er Anlauf und wollte vom Rand des Sandkastens springen, bis er es schaffte. Danach wollte er sich am Reck versuchen, welches ihm leider zu klein war.

Aber Reck und Parkour? Das passt irgendwie nicht ganz zusammen, denkt man. Parkour aber besteht nicht nur aus Herumspringen, sondern auch Dingen wie Free-Running und „freies“ Turnen, so nannte er es. Diese Elemente setzten der Kreativität keine Grenzen.

Ursprünglich stammt der Sport aus Frankreich, entwickelt von Raymond Belle und seinem Sohn David Belle. Deshalb ist das Ganze dort auch sehr verbreitet. In Deutschland ist die Sportart trotzdem nicht unbekannt. Obwohl Parkour noch sehr jung ist, entstehen bereits an vielen Orten spezielle Hallen und Vereine, in denen man trainieren kann. Bestimmte Voraussetzungen braucht keiner, „jeder, der möchte kann mit Parkour anfangen“, sagt Chris. Es fängt schon bei einem kleinen Sprung von Mauer zu Mauer an. Chris entdeckte den Sport übers Internet und fing dann mit YouTube Tutorials an, bevor er zum regelmäßigen Training ging.

Wer besondere Bewegungen oder spezielle Tricks beherrschen möchte, braucht nur genügend Motivation. Eberswalde ist laut Parkour-Läufer Chris ein geeigneter Ort, „Hier hätte ich viel Spaß, da es so viele unterschiedliche Spots gibt“, sagt er.