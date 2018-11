Gewalt gegen Polizisten und Sanitäter in Oberhavel nimmt zu

Burkhard Keeve, Odin Tietsche

Oberhavel (MOZ) In Sekundenschnelle müssen Rettungssanitäter erkennen, was für einer Situation sie beim einem Notfalleinsatz gegenüberstehen. Nicht selten geht es um Leben und Tod. Immer häufiger aber geraten die Helfer selbst in Gefahr, wenn sie im Einsatz bedroht, beleidigt und angegriffen werden.

Für Bert Paschke ist das ein sehr sensibles Thema. Seit Jahren ist er als Rettungssanitäter in Oberhavel im Einsatz. „Regelmäßig und kontinuierlich kommt es zu Auseinandersetzungen“, beschreibt Paschke anfangs noch nüchtern die Situation der Rettungskräfte. Doch nach und nach ist zu merken, wie sehr ihm die Angriffe auf die Helfer an die Nieren gehen. Treten, spucken, schlagen, Schimpfworte und Schlimmeres. Er selbst sah sich schon einem Messer gegenüber. Kollegen seien so massiv verletzt worden, dass sie den Dienst quittieren mussten. „Die Angriffe werden zunehmend brutaler und häufiger“, resümiert Paschke. Verbale Attacken seien mittlerweile gang und gäbe. „Nicht nur bei Jugendlichen, das zieht sich durch alle Bevölkerungsschichten“, so Paschke. Selbst von denjenigen, die die 112 anrufen und Hilfe benötigen, würden sie mitunter angepöbelt. „Wir müssen, um die Lage einzuschätzen, vor Ort nachfragen. Dann kriegt man patzig zur Antwort: Ich habe sie schon nicht umsonst gerufen.“ Mit Sprüchen fange es an, so Paschke, „der Sprung in die körperliche Aggression ist aber relativ gering“. Bei nahezu jeder zweiten Attacke sei Alkohol ein Grund für die Hemmungslosigkeit.

„Wir haben ein massives Problem“, sagt Paschke. „Mir graut vor dem Gedanken, dass ein Kollege einmal richtig schwer verletzt wird.“ Auch deshalb stehe die Belegschaft aktuell mit dem Arbeitgeber für Weiterbildungen im Gespräch. „Es geht vor allem um Deeskalationsstrategien.“

Auch Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord, hält die Entwicklung für besorgniserregend. Auch sie weiß, dass Sanitäter und Ärzte oder auch Einsatzkräfte der Feuerwehr beleidigt, bedrängt und attackiert werden. „Sie wollen helfen und werden angegriffen. So etwas kann ich nicht verstehen.“

Einen möglichen Erklärungsansatz hat Mario Gruschinske. Der Leiter im Bereich Sozialkompetenzentwicklung an Brandenburgs Polizeifachhochschule hat Psychologie studiert. Er glaubt, dass die Hemmschwelle gegenüber Rettern und Helfern auch deshalb gesunken sei, „weil der Respekt vor dem Wert aller Berufe nachlässt“.

Sinkende Hemmschwellen und mangelnde Achtung gegenüber Vertretern des Rechtsstaates erkenne Gruschinske vor allem bei Gruppen wie den Reichsbürgern, die außerhalb der Gesellschaft ihre eigene Staatlichkeit leben. „Bei ihnen ist mit einem erhöhten Gewaltpotenzial zu rechnen.“ Doch auch ganz allgemein sei ein gesellschaftlicher Wandel zu erkennen, einhergehend mit Unzufriedenheit gegenüber der Politik. Die Polizei habe sich politisch neutral zu verhalten, müsste umgekehrt aber vermehrt als „Feinbild“ herhalten, so der Psychologierat.

In der Oranienburger Polizeifachhochschule würden Anwärter auf deeskalierende Maßnahmen trainiert. „Das setzt aber auch voraus, dass das im Ernstfall vom Gegenüber auch respektiert wird“, gibt Gruschinske zu. Der tägliche Einsatz spiegelt jedoch ein anderes Bild. Obwohl das Gewaltmonopol auf Seiten der Polizei liege, sehen sich Einsatzkräfte immer häufiger Menschen gegenüber, die das nicht anerkennen würden und sich auf Augenhöhe mit der Polizei wähnen. Da seien Konflikte vorprogrammiert. Gruschinske: „Es ist wichtig, dass die Menschen verstehen, wie unser System funktioniert. Das muss Bildung leisten. Die Schule ist da in der Pflicht.“