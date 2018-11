Ehrenamtszentrum sucht Helfer

MOZ

Beeskow (MOZ) Das Beeskower Ehrenamtszentrum sucht aktuell für drei sehr unterschiedliche Aufgaben Helfer. Dringend ist im Computercafé Verstärkung gefragt. Dort treffen sich alle zwei Wochen zwischen fünf und fünfzehn Leute, um bei Kaffee und Tee Smartphone und PC auszuprobieren und den Umgang zu erlernen. Gefragt ist ein Helfer mit Fachkenntnissen, der unterstützt und gemeinsam mit anderen Helfern Verantwortung übernimmt.

Außerdem werden noch ein paar Fahrer gesucht, die ab und an ehrenamtlich mit einem Bus (acht Sitze) nicht so mobile Menschen zu Veranstaltungen fahren, evtl. auch Kinder von AG‘s nach Hause, wenn kein Bus mehr fährt. Es handelt sich nur um Fahrten in Beeskow, den Ortsteilen und nahen Dörfern. Ein Personenbeförderungsschein ist nicht erforderlich, die Fahrer des Beeskow-Mobils sind bei ihrem Einsatz versichert.

Als drittes vermittelt das Ehrenamtszentrum Paten für Geflüchtete. Konkret werden Menschen gesucht, die zu einer Familie mit drei kleinen Jungs, sowie zu einem älteren Ehepaar Kontakt halten, dort gelegentlich zu Besuch kommen, um sich auf Deutsch zu unterhalten. Die Familien können schon einigermaßen Deutsch, möchten aber mehr sprechen üben. Die Ehrenamtlichen werden herzlich und mit großer Gastfreundschaft empfangen und es kommt wirklich viel Dankbarkeit zurück.

Wer helfen möchte, erreicht das Ehrenamtszentrum im Hüfnerhaus oder unter 0152 09418177 (Barbara Buhrke) oder per E-Mail an buhrke.bumerang@gmx.de