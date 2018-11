Shopping und Arbeit bei „Conitzer“

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Shopping in Rathenows neustädtischer Mitte, das war vor 80 Jahren ein weit größeres Erlebnis. Das damalige Antlitz der Stadt war nicht mit dem heutigen zu vergleichen. Im Krieg wurde auch das „Conitzer“ genannte Kaufhaus zerstört. Es stand in der Berliner /Ecke Fehrbelliner Straße. Ein Foto aus den früheren Zeiten zeigt das Objekt. Menschen radeln am Haus vorbei. Wer drinnen arbeitete, dürfte all jenen bekannt gewesen sein, die dort gern einkauften.

Womöglich ließ man sich auch von Heinz Galinski bedienen oder von der Frau, die dieser Textilkaufmann später heiratete. Vielleicht lief der Kundschaft gelegentlich auch ein Herr namens Alfred Kornbluhm über den Weg. Er war Handelsreisender geworden, seine von der Kundschaft bestellten Waren bezog er aus dem Kaufhaus. Ursprünglich hatte er ein Geschäft für Herrenartikel in der Steinstraße 7 betrieben. Womöglich haben sich manche Leute gewundert, heute wäre es bestimmt nicht anders, dass Herr Kornbluhm nicht mehr im eigenen Geschäft, sondern im Kaufhaus geschäftig ein- und ausging.

Denkbar auch, dass der werten Kundschaft nicht entging, dass alsbald kein jüdischer Angestellter mehr im vormals jüdischen Kaufhaus tätig war. Wer überhaupt darüber nachdachte, könnte die Personalwechsel mit der Arisierung in Zusammenhang gebracht haben. Schließlich gab es 1938 arische Betreiber, nachdem es die jüdischen Conitzers nicht mehr sein durften. Und wie es Alfred Kornbluhm, zuletzt Vorsitzender der jüdischen Gemeinde, am 9. November 1938 ergangen sein mag, dürften sich nur die wenigsten ernsthaft gefragt haben. Heinz Galinski lebte zu der Zeit bereits mit seiner Frau in Berlin.

Von den dreien, die hier im Zusammenhang mit „Conitzer“ genannt sind, überlebte nur Galinski den Holocaust, auch Shoa genannt. Er wurde in folgenden Jahrzehnten insbesondere durch sein Engagement für den Zentralrat der Juden in Deutschland bekannt. Da waren Juden im ostdeutschen Rathenow schon zu fast 100 Prozent Geschichte.

Etwa 140 jüdische Einwohner hatte die Stadt im Jahr 1933. Allmählich wurden es immer weniger. Wer die Gelegenheit erhielt, floh ins Ausland wie die beiden Söhne der Familie Kornbluhm. „Die noch in Rathenow verbliebenen Juden wurden 1941 in vier Wohnungen zusammengepfercht, 1942 und 1943 in die verschiedenen Konzentrationslager bzw. Ghettos deportiert und ermordet. Nur Johannes Danielsohn überlebte Theresienstadt und kehrte nach Rathenow zurück“, wie auf http://www.eastgermanysynagogues.com berichtet wird.

Das Haus, das bis 9. November 1938 die Synagoge war, damals Fabriken-, heute Wilhelm-Külz-Straße 2, war nicht in Flammen aufgegangen. Denn der nichtjüdische Hausmeister lebte im Dachgeschoss. Heute befindet sich ein Gedenkstein vor dem Haus, das die jüdische Gemeinde seinerzeit an die Stadt Rathenow verkaufen musste. Dort findet am Freitag, 9. November 2018, also genau 80 Jahre nach dem Pogrom, eine erneute Gedenkveranstaltung unter Beteiligung von Politik und Kommunalverwaltung statt. Beginn: 15.30 Uhr.

Vertreter des öffentlichen Lebens waren auch schon bei der feierlichen Eröffnung der Synagoge im September 1926 dabei gewesen, laut Angaben auf der Webseite der damalige Oberbürgermeister Rathenows und die Stadtverordneten, auch Geistliche beider Konfessionen. Damals gab es aber noch einen jüdischen Oberkantor, der hebräische Lieder vorgetragen hatte.