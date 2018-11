Alles muss raus - Trödelmarkt im Tierheim

dpa

Berlin (dpa) Dichter Andrang beim Trödelwochenende im Tierheim. Zahlreiche Menschen sind am Wochenende zum traditionellen Flohmarkt in die Einrichtung in Berlin-Falkenberg gekommen.

Im großen Saal des Heims wurden etliche Schnäppchen angeboten - von Kleidung und Schmuck über Bücher und Schallplatten bis zu Vintage-Stücken. „Neben Kitsch und Trödel gab es ganz tolle alte Gläser - und sehr viel Weihnachtsdekoration“, sagte eine Sprecherin.

Die Gegenstände wurden gespendet oder stammen aus dem Nachlass von Menschen, die bei ihrem Tod das Tierheim bedacht haben. Die Sachen wurden von Ehrenamtlichen begutachtet, gereinigt und sortiert. Die Erlöse kommen der Einrichtung zugute. Zweimal jährlich heißt es „Alles muss raus“, um die Lager im Tierheim für neue Spenden freizuräumen - und die Kassen aufzufüllen. Rund 20 000 Euro seien so in den vergangenen beiden Jahren jeweils zusammengekommen, so die Sprecherin.

Parallel zum Trödelmarkt wurden Rundgänge durch das Tierheim angeboten. Dort ist es derzeit voll: Mehr als 260 Hunde und etwa 400 Katzen warten auf neue Besitzer. Insgesamt werden rund 1400 Tiere versorgt, berichtete die Sprecherin.