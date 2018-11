Brennende Kerze setzt 25-Jährigen in Flammen

Anja Hamm

Oranienburg (MOZ) Mit schweren Brandverletzungen ist ein Mann am Freitagabend in Oranienburg per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte sich der 25-Jährige unbeabsichtigt selbst in Brand gesetzt, als die Flamme einer Kerze auf seinen Pullover übergriff. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall in einer leerstehenden Wohnung in der Zeller Straße. Der 25-Jährige hatte sich dort mit zwei weiteren 19 und 24 Jahre alten Männern unberechtigt aufgehalten.

Das Brandopfer hatte gegenüber der Polizei gesagt, dass sie auf der Matratze in der Wohnung eingeschlafen seien. Als er erwachte, habe er festgestellt, dass sein Pullover brenne. Der Mann habe im Badezimmer die Flammen löschen können, teilte die Polizei weiterhin mit. Weitere Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der Verletzte, kurz bevor sein Pullover in Brand geraten war, vor einer auf dem Fensterbrett brennenden Kerze stand und dann ohne Einwirkungen Dritter Feuer fing.

Der 25-Jährige erlitt Brandwunden am Oberkörper. Er wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

In der Wohnung stellten die Polizeibeamten zudem Utensilien sicher, mit denen die Männer offensichtlich Drogen konsumiert hatten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.