Rasantes Remis zwischen Jahn Regensburg und Union Berlin

dpa-infocom

Regensburg (dpa) Der SSV Jahn Regensburg hat dem 1. FC Union Berlin den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga verdorben.

In einem rasanten Duell trennten sich die beiden Mannschaften 1:1 (1:1). Die Regensburger bleiben auch im siebten Fußballspiel in Serie ungeschlagen, die Berliner haben auch nach dem 12. Spieltag noch keine Partie verloren. Sebastian Polter brachte Union vor 10.848 Zuschauern in der 45. Minute in Führung, Jann George (45.+1) glich im direkten Gegenzug aus.

Regensburgs Sebastian Stolze (30.) hatte zuvor einen Foulelfmeter in die Arme von Union-Torhüter Rafal Gikiewicz geschossen. Die unter der Woche beim 2:3 nach Verlängerung im DFB-Pokal bei Borussia Dortmund geforderten Hauptstädter mussten eine intensive Schlussphase nach Gelb-Roter Karte gegen Grischa Prömel (77.) sogar zu Zehnt beenden. Mit nun 20 Zählern rutschten die Berliner auf Tabellenplatz vier, der SSV Jahn bleibt mit 17 Punkten Neunter.