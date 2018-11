Einladung per Instagram: 40 ungebetene Gäste entern Halloween-Party

Anja Hamm

Mühlenbeck (MOZ) Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch: Nach einer privaten Halloween-Party mit 40 ungeladenen Gästen am Freitagabend in Mühlenbeck hat nun die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Ein Partygast hatte ohne Wissen des Gastgebers über das Internet-Portal Instagram zu der Mottofeier in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Ankerberg eingeladen. 40 Personen erschienen daraufhin, forderten Eintritt und drangen auch auf das Grundstück vor. Die eintreffenden Polizeibeamten erteilten den ungebetenen Partygästen Platzverweise. Zudem fertigten sie eine Reihe von Anzeigen an.