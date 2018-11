Bequeme Lösung

München (MOZ) In Bayern hat sich die Spezi-Koalition zusammengefunden aus CSU und Freien Wählern (FW), politisch wird sich da nicht viel ändern. Es ist ein pragmatisches Bündnis, sehen die Christsozialen die Truppe um Hubert Aiwanger doch als so etwas an wie die entfremdete Verwandtschaft vom Lande. Für den Ministerpräsidenten Markus Söder ist es eine bequeme Koalition.

Jenseits des „Weiter so“ will Schwarz-Orange die Kinderbetreuung finanziell stärker unterstützen. Gut so. Und die neue Staatsregierung verabschiedet sich, zumindest vorübergehend, von der dritten Startbahn für den Münchner Flughafen. Auch gut so. Doch die harte Sicherheitspolitik bleibt bestehen, ebenso die wenig menschenfreundliche Behandlung von Flüchtlingen.

Im heißen Wahlkampf flirrte eine Vision durch Bayern: Schwarz-Grün im Freistaat, eine Art historischer Brückenschlag. Die Grünen träumten von einer „neuen CSU“. Beim einzigen Sondierungstreffen saßen sie aber der alten CSU gegenüber: Markus Söder, Horst Seehofer, Fraktionschef Thomas Kreuzer. Denen geht es nicht um neue Visionen. So bleibt den bayerischen Grünen der wichtige Job in der Opposition. Dort müssen sie die zerbröselte SPD ersetzen.