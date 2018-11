Der Ölhunger der Welt und die Grenzen der Moral

Ulm (MOZ) Ist die Milch „bio“? Stammt der Kaffee aus fairem Anbau? Unterstütze ich ausbeuterische Arbeitsbedingungen in Bangladesch, wenn ich dieses T-Shirt kaufe? Dass wir unsere Konsumentscheidungen ethisch prüfen, ist Normalität geworden – zu Recht. In einer globalisierten Welt sind mündige Verbraucher ein mächtiger Faktor. Nur: Wann hat jemand hinterfragt, wo das Geld landet, das er an der Tankstelle für Sprit bezahlt? Aktuell wirft der Mord an dem saudischen Dissidenten Jamal Khashoggi ein Schlaglicht darauf, welch skrupelloses Regime in Saudi-Arabien an der Macht ist. Die Empörung ist riesig, mit Abscheu wird auf Rüstungsdeals mit Riad geblickt. Doch dass die Scheichs großen Einfluss genießen und mit Milliarden um sich werfen können, liegt nicht an Panzer-Deals, sondern am Öl-Hunger der Welt.

Die Liste der Übel, die mit Öl-Milliarden gepäppelte Regime anrichten, ist lang. Im ersten Golfkrieg zwischen Iran und Irak starben rund eine Millionen Menschen, das Töten endete erst, als die Öl-Industrie auf beiden Seiten fast zerstört war. Die Terrortruppen Al-Kaida und IS wären ohne ideologische und finanzielle Befruchtung aus Saudi-Arabien undenkbar. Russland versucht, Demokratien mit Wahlbeeinflussung und Desinformation zu destabilisieren – und Katar korrumpiert mit seinen Milliarden den Weltsport. Der Lebenssaft der Weltwirtschaft ist ein süßes Gift, das Diktaturen und Terrorismus gedeihen lässt.

All diese Fakten sind bekannt. Doch sie zeigen, dass es eben nicht nur ökologische Gründe gibt, die für den Umstieg auf erneuerbare Quellen und „saubere“ Mobilität sprechen. Mit der Energiewende den Terrorismus austrocknen – das wäre doch mal ein Slogan für jene, denen die Rettung der Welt vor dem Klimawandel nicht genug ist. Doch auch neue Energien müssen sich viele kritische Fragen gefallen lassen. Macht man sich von China abhängig, wenn Solar- und Batteriezellen vorrangig von dort kommen? Wie geht es in den Kobalt-Minen im Kongo zu, aus denen wichtige Rohstoffe kommen? Die Fragen sind berechtigt – doch den ethischen Status Quo der Ölwirtschaft, an den wir uns seit Jahrzehnten gewöhnt haben, sollte man dabei nicht ausblenden. Denn zur Wahrheit gehört, dass wir im Autoland Deutschland nicht nur Benzin im Blut haben – sondern dass im Benzin auch jede Menge Blut schwimmt.