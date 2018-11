Ron Haß: „Bin zufrieden ins Bett gegangen“

Jürgen Zinke

Birkenwerder (MOZ) Er war der Mann des Spiels am Sonnabend in Birkenwerder. Beim 6:1 (3:0)-Erfolg des BBC 1908 in der Fußball-Landesklasse Nord gegen den FC 06 Einheit Grünow schoss Ron Haß alle sechs Treffer für den starken Gastgeber und sein Team damit vorübergehend an die Tabellenspitze. Nach zehn Partien kommen nun 15 der insgesamt 28 Treffer auf das Konto des Stürmers, der bereits dreimal die Torjägerkrone der Staffel geholt hat. Unser Mitarbeiter Jürgen Zinkesprach am Sonntag mit dem 27-Jährigen.

Herr Haß, haben Sie denn von dem halben Dutzend geträumt?

Nein, überhaupt nicht. Ich bin zufrieden ins Bett gegangen und habe sehr gut geschlafen.

Wie lange ging denn die Siegesfeier am Sonnabend?

Wir haben noch bis 19 Uhr zusammen gesessen und sind dann noch mit ein paar Mann nach Berlin gefahren und haben Bundesliga geschaut.

Sechs Tore in einem Spiel, ist Ihnen das schon einmal gelungen?

Bei den Männern noch nie. Im Nachwuchs hatte ich das schon mal geschafft.

Welcher Treffer war am Sonnabend Ihr schönster?

Vom Spiel heraus sicher das 1:0. Das ging nach dem langen Pass von Christopher Prußok und dem herrliche Flankenlauf von Eric Stephan sehr schnell. Sicher hatte ich bei seiner Eingabe dann auch etwas Glück. Gefreut hat mich auch das 4:1, weil der Heber über den Torhüter dann wirklich im Netz landete.

Beim Strafstoß nach 76 Minuten sah es zunächst danach aus, als würde ein anderer schießen. Dann hatten sie auf einmal den Ball. Wie kam das?

Unser Kapitän Marcel Wolf war eigentlich vorgesehen und wollte auch schießen. Ich habe ihn dann gebeten, mir den Ball zu geben, damit ich mein Torkonto noch weiter ausbauen kann. Das hat er dann auch sofort gemacht.

Sie sind nun bereits wieder in der Torschützenliste ganz vorn. Wohin soll es denn in dieser Saison gehen?

Ich habe für mich selbst das Ziel um die 30 Tore ausgegeben. Aber am Ende ist es egal, wer trifft, Hauptsache die Mannschaft gewinnt.

Die Stimmung in der Mannschaft scheint sehr gut zu sein. Gab es nach dem doch eher durchwachsenen Saisonstart da keine Zweifel? Und wie sehen nun die Ziele aus?

Wir haben nicht gezweifelt. Unsere Neuzugänge werden immer besser, der Trainer stellt uns gut ein. Und wir können zur Zeit seine Vorgaben auch ganz gut erfüllen. Wohin das führt, kann man nach einem Drittel der Saison wohl kaum voraussagen. Diese Staffel spielt ja richtig verrückt. Aber eines ist klar: Wir wollen am Ende auf einem der ersten drei Plätze landen. Über Meisterschaft und Aufstieg reden wir in der Mannschaft überhaupt nicht.

Aber man kann doch davon träumen, oder nicht?

Sicher. Aber meine Träume werde ich auf keinen Fall verraten.