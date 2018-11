Dritter Champions-League-Sieg für Flensburgs Handballer

dpa-infocom

(dpa) Flensburg (dpa) - Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben den dritten Sieg in der Vorrunde der Champions League gefeiert.

Der deutsche Meister schlug vor heimischem Publikum den dänischen Titelträger Skjern HB mit 26:22 (10:10) und verbesserte sich damit auf den vierten Platz der Gruppe B. Bester Werfer der Norddeutschen war Holger Glandorf mit sechs Toren. Für die Dänen erzielte Eivind Tangen fünf Treffer.

Nach einem 1:4-Fehlstart schien die Mannschaft von Trainer Maik Machulla auch ohne Abwehrchef Tobias Karlsson (Kopfverletzung) die Partie besser in den Griff zu bekommen. Lasse Svan erzielte in seinem 500. Spiel für die SG beim 5:4 (10.) die erste Flensburger Führung. Die Dänen blieben aber nicht zuletzt dank der Paraden ihres Torhüters Emil Nielsen dran.

Mit drei Toren in Serie setzten sich die Gastgeber zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 15:12 ab. Dieser Vorsprung gab dem Machulla-Team die nötige Sicherheit. Der Sieg geriet danach nicht mehr ernsthaft in Gefahr. In der Partie gegen die Dänen gab es ein Wiedersehen mit den beiden Ex-Flensburgern Anders Eggert und Thomas Mogensen, die jetzt für Skjern auflaufen. Beide erzielte je drei Treffer.