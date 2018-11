Burg mit Riesenwasserrutsche

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Sascha Macht, in Frankfurt geboren und aufgewachsen, ist seit Sonnabend Burgschreiber in Beeskow. Pläne für die Umgestaltung des Areals hat er schon vorgestellt. Der Bergfried soll eine Riesenwasserrutsche erhalten.

Mit mehr als 50 Besuchern rechnete man auf der Burg zur Amtseinführung des Burgschreibers. Am Anfang seien die Beeskower neugierig, wie der Besuch bei folgenden Lesungen ausfalle, hänge immer von den Autoren ab, hieß es. Zur ersten Lesung von Sascha Macht waren es dann sogar noch ein paar mehr Gäste, die hören wollten, was der junge Mann, 1986 in Frankfurt geboren, in Beeskow so vorhat.

Die Nähe zu seiner Heimatstadt war vielleicht ein Vorteil, denn natürlich gehörten Familienangehörige und Bekannte von der Oder zu den Besuchern auf der Burg. Zum Beispiel Carmen Winter. Bei ihr hat Macht in der Schreibwerkstatt seine ersten Texte geschrieben, sie beriet ihn bei der Bewerbung am Leipziger Literaturinstitut, wo er schließlich studiert hat. „Ich freue mich sehr, ihn nun wieder hier zu sehen“, sagt sie.

Hier auf der Burg wird Sascha Macht seine eigenen Wanderungen durch die Mark Brandenburg zu Papier bringen. Das verriet Burgdirektor Arnold Bischinger schon, bevor der Autor selbst zu Wort kam. Damit gebe es einen ersten Bezug zum bevorstehenden Fontanejahr 2019.

Dass die Texte von Sascha Macht ganz anders klingen als die von Fontane, bekam man im Anschluss zu hören. Der neue Burgschreiber las den Beginn seines Buches „Nach den Spionen“, das 2016 erschienen ist. Außerdem seine in diesem Sommer entstandenen zwölf Liebesgedichte an Marine Le Pen. Die Laudatio auf ihren Amtsnachfolger hatte zuvor die Wienerin Regine Hilber gehalten. Der saß während ihrer Rede mit auf der Bühne, ergänzte die Wienerin mit kurzen Passagen aus seinen Texten. Regina Hilber lobte dabei Sascha Macht, den sie als Jurymitglied mit ausgesucht hatte, und die Beeskower. Ein Autor, der phantastische Literatur schreibe, brauche ein phantastisches Publikum. „Und das sind Sie“, erklärte Hilber. Seitenhiebe gab es auch. Vielleicht könne Sascha Macht ja ein Liebesgedicht an die MOZ-Lokalredaktion schreiben. Die habe immer gefordert, dass sie in ihren Kolumnen nicht so intellektuell schreiben solle. „Wie denn sonst?“ fragte sie. „Wir sind doch Schriftsteller.“

An die Burgschreiberkolumnen will sich auch Sascha Macht wagen. Das sei auch für ihn eine neue Form und damit eine Herausforderung. Dabei kennt er die Zeitungsarbeit. Beim Stadtboten, dem Frankfurter MOZ-Lokalteil, hat er einst in der Schülerredaktion mitgearbeitet. Lesungen vor und Diskussionen mit Schülern sind in den fünf Monaten Burgschreiberzeit fest eingeplant. Erste Anfragen habe es bereits gegeben, habe man ihm schon mitgeteilt. Dann wird Sascha Macht mehr erzählen von der Gegenwirklichkeit in der Literatur, die mit der Realität in einem osmotischen Austausch stehe, wird seine „unbekümmerten Pläne für seine Zeit als Burgschreiber“ präzisieren. Mit den Schülern wird er dann vielleicht auch über den Sinn der literarischen Riesenwasserrutsche, die mit Landesmitteln finanziert werden soll, diskutieren. Vielleicht auch über die Dinosaurier im Schlaubetal, den „Jurassic-Park Oder-Spree“ oder die Forderung „Reichsbürger in die Produktion“.

Nicht immer wird es in den Runden so tolle und passende musikalische Unterstützung und Begleitung wie zur Amtseinführung geben. Marie-Antonia Schwebe begeisterte mit modernem Saxophon-Spiel.

Lesetipp: Sascha Macht hat neben „Nach den Spionen“ (Matthes & Seitz, ISBN: 9783957573209) den Roman „Der Krieg im Garten des Königs der Toten“ (DuMont, ISBN:9783832198275) veröffentlicht.