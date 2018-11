Bilderwelten aus der Seele

Die Vernissage als eigenständiges Kunstwerk: Sophia Pflaum wandelt mit ihrem zauberhaften Tanz die Bühne in ein lebendiges Gemälde. © Foto: Die Vernissage als eigenständiges Kunstwerk: Sophia Pflaum wandelt mit ihrem zauberhaften Tanz die Bühne in ein lebendiges Gemälde. Foto: Marion Thomas

Schöneiche (MOZ) „Solch eine Vernissage habe ich noch nie erlebt.“ Marita Kamischke ist noch immer ganz ergriffen: „Gänsehaut pur. So stimmig, einfach genial.“ Nach einem traurigen Erlebnis des Tages habe sie vermutlich genau das in die Schöneicher Kulturgießerei getrieben. „Es war so viel Wärme bei der Rezitation, beim Tanz. Es gab mir ein Gefühl der Geborgenheit und hat so gut getan.“

Die Vernissage als eigenständiges Werk ist schon außergewöhnlich und spricht für die Kreativität der vielseitigen Birgit Finke. Vor knapp zwei Jahren traf die Porzellandesignerin für ein Projekt mit Peter Leske, Grafiker und Fotograf, zusammen. „Ich habe seine Bilder betrachtet und ihn beneidet“, erzählt die Künstlerin. „Mit Malerei kann man all seine Gefühle ausdrücken. Das fehlte mir.“ Porzellan sei kein Medium dafür, doch eher für praktische Dinge gedacht. „Stell dich nicht so an“, soll Leske gesagt haben. „Mal doch!“, und packte ihr eine Rolle Zeichenpapier auf den Arm. Sie holte ihre lange im Schubkasten schmorende Pastellkreide hervor und begann. „Eiszeit“ war das erste Bild, das auch in der Ausstellung den Anfang markiert. Über „Verwurzelt“ und „Never give up“ gelangt der Betrachter zu „Wagnis“ und erkennt spätestens hier, wie persönlich doch die Bilder der 56-Jährigen sind. „Malen ist für mich unendlich befreiend“, gesteht sie, dabei könne man sich die Seele aus dem Leib malen, das Unterbewusstsein entfalten, Dinge für sich selbst klären – und das im steten Zwiegespräch mit ihrem Bild. So meistert sie sehr private, intime Themen.

Eine beeindruckende Ausstellung in der Kulturgießerei, die Finke einst mit aus der Taufe gehoben und dort später ihr Porzellanatelier etabliert hat. Gemeinsam mit ihrem Partner Jürgen Pflaum (Rezitation), dessen Tochter Sophia (Tanz) sowie dem Video-Künstler Mahir Duman und dem Musiker Deniz Mahir Kartal ließ Birgit Finke am Freitagabend ihre Bildwelten in einer wundervollen Performance mit anderen künstlerischen Ausdrucksformen verschmelzen. Da sorgte der eindrucksvoll vorgetragene Songtext „parantatatam“ (Shaban & Käptn Peng) für ein erstes Innehalten bei den weit über 100 Gästen dieser feierlichen Eröffnungsveranstaltung. „...etwas möchte beginnen, etwas möchte von außen nach innen, etwas möchte von innen nach außen, etwas will sich mit Etwassen austauschen, denn etwas ist erwacht...“ Danach ließen einfühlsame Klänge, vermischt mit grandiosen Bildern, Farben- und Formspielen auf der riesigen Leinwand dem Publikum kaum Zeit zum Atemholen, die Bühne wandelte sich zu einem lebendigen Gemälde. Sophia Pflaum wand sich daraus hervor und verzauberte alle mit ihrem weichen Tanz, verschmolz mit dem Raum, löste sich, ließ alles ineinander fließen und wandeln. Zu den letzten Klängen fielen die Leinentücher und ließen die fantastischen Werke Finkes erstrahlen. Ein „Wow!“ sprang in die plötzliche Stille, bis tosender Beifall die Spannung löste und die Künstler feierte. Ein unvergesslicher Abend.