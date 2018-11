Trojanisches Pferd besteht die Feuerprobe

Gewissenhaft: Luca will die Kastanie an der Pappe befestigen. Mutter Katja Sonnenburg sieht zu. © Foto: Lichterfest im Waldkindergarten: Luca bastelt mit Kastanien und einem Pappteller-Rahmen ein kleines Kunstwerk. Mama Katja Sonnenburg sieht zu. Im Hintergrund Praktikantin Steffi.Foto: Manja Wilde

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) „Cool, cool!“ Damit ist für Tyler alles gesagt. Der Vierjährige tollt weiter um das neue Klettergerüst. „Er war so heiß drauf, dass es endlich eröffnet wird, nun ist er gar nicht mehr wegzukriegen“, sagt seine Mutter, Natasha Franklin. Die Einweihung des Spielgerätes ist einer der Höhepunkte des Lichterfestes, das am Sonnabend im Waldkindergarten „Kleine Waldfürsten“ im Amselweg gefeiert wurde. „Das ist unser trojanisches Pferd“, sagt Kita-Leiter Johannes Schnee in Anbetracht der Form des Bauwerkes. Ein Jahr lang haben Emanuel Goldmund (37) und Theseas Efstathopoulos, beide Bildhauerei-Studenten an der Kunsthochschule Weißensee, an dem fünf Meter hohen Werk gearbeitet. „Wir dachten, so ein Pferd passt gut zu den Wagen, die es hier schon gibt“, sagt Goldmund, dessen Kinder Richardis (7) und Pablo (8) die Einrichtung besuchen.

Der Waldkindergarten, der 24 Plätze bietet, eröffnete im Oktober 2014. Mit dem Lichterfest wird sein Geburtstag gefeiert – gesundes Essen, Musik, Bastelangebote, Feuershow, Tauschmarkt und Lampion-Umzug gehören dazu. Luca hat sich fürs Basteln entschieden. Gewissenhaft dreht er einen Bohrer in eine Kastanie. Die Frucht soll Teil eines Fensterbildes werden. „Eine Kastanienrakete habe ich auch schon gebaut“, sagt der Siebenjährige stolz. Doch dann drängt Mutter Katja Sonnenburg zur Baupause, denn im Hof hat der Gaukler Arne Feuerschlund Stellung bezogen. Mit fliegenden Fackeln und „Fesselkünsten“ begeistert er die Gäste.250 Besucher, schätzt Ines Walden, werden es am Nachmittag gewesen sein. Die Frau mit den langen Haaren, die zur Feier Glitzersteine auf der Stirn trägt, leitet den Verein Waldkinderleben, der das Fest organisiert. „Zum Umzug werden es bestimmt noch mehr“, sagt sie. Den Umzug wollte auch Paula Kreienbühl, die in Bad Saarow wohnt und mit ihrer Schwester sowie den Kindern Heloise, Josephine und Isabelle gekommen ist, nicht verpassen.