Feueralarm bei der Lebenshilfe

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Ein durchdringender Warnton im Haus der Lebenshilfe in der Klosterstraße setzte am Sonnabendmorgen Feuerwehr und Katastrophenschutz in Bewegung. Jährlich gibt es eine Übung bei der Lebenshilfe, um zu wissen, was im Ernstfall zu tun ist. Diesmal hatte der Brandschutzbeauftragte Lutz Schneider mit den Einsatzkräften eine größere Maßnahme vorbereitet, die die Gelegenheit für die Ausbildung nutzten. Dabei ging es um die Führungsstruktur, die Abläufe und das Zusammenspiel der Retter. Die Funkkommunikation wurde trainiert, ebenso das richtige Anlegen der Schutzkleidung und Ausrüstung. „Immerhin herrschen bei einem Wohnungsbrand zwischen 600 und 1000 Grad“, sagt René Pöschl, Zugführer des Löschzugs I. Einsatzleiter war am Sonnabend Thomas Feuerhack, der kürzlich seine Zugführerausbildung in der Feuerwehrschule Eisenhüttenstadt absolviert hat. Er gab die Kommandos an seine 17 Kameraden. Diese mussten eine vermisste Person aus dem Haus bergen, in dessen Keller ein Schwelbrand simuliert wurde. Alle anderen Bewohner waren evakuiert worden und sammelten sich auf dem Klosterplatz. Nachdem das Feuer gelöscht war, musste der Keller belüftet werden.

Um den „Verletzten“ kümmerten sich indes die sieben Mitglieder der Sondereinsatzgruppe des Katastrophenschutzes. Sie bauten ein beheiztes Zelt auf, in dem auch die Hausbewohner einen Unterschlupf fanden. Milena Mai ist seit acht Jahren beim Ka-tastrophenschutz. Im Berufsleben ist sie Krankenschwester in Schwedt. Die meisten ihrer ehrenamtlichen Mitstreiter kommen aus dem sozialen Bereich, erzählt sie. „Es ist eine bunte Truppe. Während meiner Ausbildungszeit bin ich zum Katastrophenschutz gekommen“, sagt die junge Frau. Sie ist dabei geblieben.

Nach dem Brandeinsatz wurde noch eine zweite Maßnahme durchgeführt, bei der Personen über die Drehleiter aus dem Obergeschoss zu retten waren. „Es ist ein wichtiges Training für den Brandfall, denn das Haus ist sehr verwinkelt und oben mit viel Holz ausgekleidet. Es gibt zwar viele Fluchtwege aber auch Leute, die dann nur übers Fenster gerettet werden können“, sagt Lutz Schneider.