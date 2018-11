Bieterspaß im Bauhofkorridor

Kerstin Ewald

Klosterfelde (MOZ) Amtleiterin Ilka Paulikat schwingt wieder den Holzhammer. Ein halbes Jahr muss ihr Amt Fundsachen aufbewahren – so verlangt es ein Bundesgesetz. Am Sonnabend wird das Sammelsurium – einige Fahrräder und haufenweise Kinderklamotten, sogar ein Kissen ist darunter – im Korridor des Klosterfelder Bauhofs vorschriftsmäßg versteigert. Auch wenn Ilka Paulikat mit der Auktion, es ist die zweite in diesem Jahr, eine höchst offizielle Amtshandlung vollzieht, macht ihr die Sache augenscheinlich Spaß. 150 verlorene Gegenständen bietet sie heute feil, viele davon haben Kinder im Hort oder in der Schule liegen lassen und nie wieder abgeholt.

Wie bei Christie‘s oder Sotheby‘s, den berühmten englischen Auktionshäusern, geht es nicht zu, aber bei einigen der sieben Fahrräder wird doch hitzig gesteigert. Ein gutes Dutzend Besucher ist zur Versteigerung gekommen, einige haben ihre Kinder mitgebracht. „Zum Ersten, zum Zweiten.....“, ruft Ilka Paulikat immer wieder, während ihr Kollege David Mandelkow sich bemüht, die Gegenstände ansprechend zu präsentieren. Vorher waren sie alle von Christiane Dikowski vom Fundbüro fürs Einstiegsgebot geschätzt worden. Die Stimmung ist prächtig.

Ein so robustes wie sportliches Diamantrad mit Nabendynamo hat es gleich mehreren Besuchern angetan. Rasch nach einander schnellen die Schilder mit den Bieternummern in die Höhe. Hartnäckigste Bieterin in diesem Durchgang ist Eva-Maria Sucker aus Stolzenhagen. Sie hat sich vorgenommen, ein Fahrrad für ihren erwachsenen Sohn zu ersteigern. „Er ist Lehrer von Beruf und fährt täglich mit einem miserablen Rad viele Kilometer zur Arbeit“, erzählt die Dame, nachdem sie auf ihr Gebot von 101 Euro den Zuschlag für das heute wertvollste Objekt bekommen hat. Zufrieden lädt sie die Errungenschaft in den Kofferraum ihres Kombis. Bevor sie den Sohn damit beglückt, wird sie es noch im Fahrradladen warten lassen. „Keines dieser Fahrräder ist gestohlen gemeldet, das prüfen wir natürlich vorher“, versichert die Amtsleiterin ihr noch, bevor die Eva-Maria Sucker davon fährt.

Nach den Fahrrädern, von denen einige Rostgurken keine Abnehmer finden, kommen die Kleidungsstücke dran. Johanna aus Wandlitz ist mit ihren Eltern zur Versteigerung kommen. Mit sicherem Auge hat sich das Mädchen, vielleicht elf oder zwölf Jahre alt, ein paar gute Stücke ausgewählt - eine leuchtend grüne Sportjacke mit den bekannten drei Streifen, eine Softshell-Jacke und ein paar weitere Accessoires. Zielsicher hebt sie ihre Bieternummer und zahlt jeweils kaum mehr als einen Euro. Die Mutter ist ein bisschen stolz: „Johanna hat einen guten Geschmack“, stellt sie zufrieden fest. (kew)