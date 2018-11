Rheinsberger Förderpreis für Dirigent Olberg

MOZ

Rheinsberg Der Dirigent und Pianist Jan Olberg ist am Donnerstag im Rahmen des Konzerts des Herbstkurses „Alte Musik“ mit dem Förderpreis der Musikakademie Rheinsberg ausgezeichnet worden.

Olberg kommt bereits seit mehr als 20 Jahren mit dem Primaner Chor nach Rheinsberg, um dort die für den Chor wichtigen Probenphasen anzuleiten. Im Jahr 1995 übernahm er die Leitung der Primaner, einen gemischten Jugendchor, bestehend aus Schülern der 8. bis 13. Klasse, die das Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium in Berlin besuchen. Seit Jahren präge er die Probenwochen in Rheinsberg durch einen klaren und strikten Probenplan, teilte die Musikkultur Rheinsberg gGmbH mit. Olberg habe dennoch immer ein offenes Ohr und viel Einfühlungsvermögen für jedes einzelne Chormitglied. Seit mehr als 13 Jahren arbeitete Olberg zudem als Pianist beim Rundfunk-Kinderchor Berlin. Parallel zur Arbeit an der Händelschule, übernahm er 1998 die Leitung des Jugendchores beim Berliner Konzert Chor. So war er dem Ensemble bereits bestens bekannt, als er sich im Jahr 2001 erfolgreich um die vakant gewordene Stelle als Künstlerischer Leiter bewarb. 2004 gründete Olberg das Berliner Konzert Orchester, das seitdem sehr erfolgreich mehrere Konzerte in der Berliner Philharmonie bestritt. Unter seiner Leitung setzt der Chor die Traditionen seiner fünfzigjährigen Geschichte fort. Olberg beschreite jedoch auch neue Wege in der Gesangsausbildung und bei der Repertoiregestaltung.

Der Förderpreis der Musikakademie wird seit 1993 an Projekte mit großer Originalität und Qualität vergeben. Er ist auf 1 000 Euro dotiert. Im vergangenen Jahr erhielt ihn Helgrid Pippig, die den Herbstkurs „Alte Musik“ leitet.