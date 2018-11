Baum gepflanzt beim Herbstputz

Stefan Lötsch

Neuzelle (MOZ) Kräftige Männer wurden am Sonnabend von Kurt-Reiner Jantke besonders begrüßt. „Sie können ja mal kräftig am Baum schütteln“, sagt er mit einem Lachen. Der Ortsbeirat hatte zum großen Herbstputz auf der Fläche des Spielplatzes eingeladen. Und da sich der Herbst in diesem Jahr bisher eher in Richtung Spätsommer orientiert hat, es noch keinen richtigen Sturm gab, hingen an den Bäumen noch viele Blätter.

Trotzdem gab es auf der Fläche genug zu tun. Hecken wurden geschnitten, das schon vorhandene Laub geharkt, Unkraut entfernt. Kurt-Reiner Jantke freute es besonders, dass in diesem Jahr auch junge Neuzeller dem Aufruf gefolgt waren und tatkräftig mit anpackten.

Der Herbstputz wurde aber auch dazu genutzt, auf der Fläche einen neuen Baum zu pflanzen, ein besonderes Gehölz. Es handelt sich um eine Felsenbirne, erklärt Bürgermeister Dietmar Baesler. Die Neuzeller haben den Baum von der Jury des Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ erhalten, gleichsam als Trostpreis.

Denn die Neuzeller hatten an dem Landeswettbewerb teilgenommen, sich darauf intensiv vorbereitet. Letztlich hatten andere Wettbewerbsteilnehmer die Nase vorn. Dietmat Baesler wertet die Teilnahme aber nicht nur deshalb positiv, weil es dafür einen Baum gab. Der Film, der im Vorfeld der Bewerbung entstanden ist und in dem sich nach dem Hit „Das wünsch ich mir, das wünsch ich mir“ von Bärbel Wachholz die Vereine präsentieren, war inzwischen auch im MDR und im RBB zu sehen, sagt Christina Riese, stellvertretende Ortsvorsteherin, hat damit Neuzelle bekannte gemacht. „Die Vorbereitung hat uns aber auch gezeigt, wie viel für uns Selbstverständliches es in Neuzelle gibt, das gar nicht selbstverständlich ist“, sagt Dietmar Baesler. Dazu gehört auch der schöne Spielplatz, der sich längst zu einem Dorfgemeinschaftsplatz entwickelt hat.

Eben weil der Platz so gut angenommen wird, spricht sich Dietmar Baesler auch dafür aus, dass die Stelle, die Neuzelle von der Partnergemeinde Langenberg erhalten hat anlässlich der 25-jährigen Gemeindepartnerschaft auf dem Spielplatz ihren Standort finden soll. „Wir haben schon andere Flächen diskutiert. Aber ich bin der Meinung, die Stele gehört hierher.“

Derweil gefällt der Spielplatz nicht nur den Neuzellern und den Gästen. Auch der Biber tummelt sich im angrenzenden Graben, hat schon mehrere Bäume angeknabbert.(lö)