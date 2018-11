Erforscherin der deutschen Seele

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Differenziert, unaufgeregt und dennoch leidenschaftlich: So wie sich Christiane Scherer alias Thea Dorn in ihrem aktuellen Werk „deutsch, nicht dumpf“ den aktuellen gesellschaftlichen Fragen zuwendet, so kam sie am Sonnabend mit dem Bad Freienwalder Publikum ins Gespräch.

Zu der eigentlich als Lesung angekündigten Veranstaltung hatte der Freundeskreis Schloss Freienwalde ins Teehäuschen eingeladen. Dort begrüßte Marie-Theres Suermann neben der Autorin zahlreiche interessierte Gäste. Denen las Christiane Scherer, die unter dem Namen Thea Dorn publiziert, jedoch nicht aus ihrem aktuellen Werk vor. Denn dazu halte sie, so die studierte Theaterwissenschaftlerin und Philosophin, ihr Publikum allein für fähig. Vielmehr wolle sie den Interessierten ihren „Leitfaden für aufgeklärte Patrioten“ thematisch näher bringen. Und erklären, wie dieses Buch entstand.

Bereits vor knapp zehn Jahren beschäftigte sich die Autorin in „Die deutsche Seele“ mit der deutschen Kulturgeschichte und Mentalität. Und fragt nun: „Dürfen wir unser Land lieben? Dürfen wir es gar Heimat nennen? Falls ja: Was meinen wir damit – das Fleckchen Erde, auf dem wir geboren wurden? Die Kultur, die uns geprägt hat? Den Staat, der uns eine liberale, demokratische Verfassung beschert?“ Das aktuelle Deutschland hält die Autorin für das am besten verfasste Deutschland, das es je gab. Auch wenn sie sich manchmal wünscht, 200 Jahre früher geboren zu ein, wie sie lachend zugab. Und das aber auch eher aus literarischen als aus politischen oder gesellschaftlichen Gründen.

„Wir leben in einem ziemlich guten Land“, so Christiane Scherer. Allerdings befinde es sich in großen politischen Umbruchzeiten, in der die Gesellschaft auseinander driftet. Begründet liege das in der immensen Beschleunigung in der Technologisierung, in der Arbeitswelt aber eben auch der Migration. „Die Welt ist kompliziert geworden.“ Daran seien allerdings nicht allein Frau Merkel oder die AfD Schuld. „Wir müssen eine vernünftige Mitte suchen“, plädierte die 49-Jährige. Vor allem aber müsse es eine Alternative zu den völkisch-rassistischen Tönen geben, die derzeit wieder lauter würden. Ihr ideales Gesellschaftsmodell gleiche dem eines deutschen Opernhauses, für das das Land in aller Welt berühmt sei. Alle Sänger weltweit wollten einmal in ein deutsches Opernhaus kommen, um dort zu arbeiten. Und so gebe es viele Nationen, die dort arbeiten und ihren Beitrag leisten. Es gebe alle Sexualitäten und alle sozialen Schichten. Und vor allem eine gemeinsame Leidenschaft. Und deshalb sei es auch nicht rassistisch zu fragen: „Was ist dein Beitrag zum Land?“, so Christiane Scherer. Das sei eine wichtige Frage auf dem Weg dazu, wie ein deutsches gesellschaftliches „Wir“ aussehen könne.

Dankbar zeigten sich viele im Publikum am Sonnabend für die Denkanstöße, die Christiane Scherer mit „deutsch, nicht dumpf. Ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten“ vorgelegt hat. „Wenn jeder diesen Bildungsstand hätte, gebe es nicht so viel Dumpfheit“, sagte einer der Besucher des Freienwalder Teehäuschens und gab sich beeindruckt von der Eloquenz der Autorin. Es sei wichtig, fand eine andere Besucherin, sich intellektuell mit den Themen Patriotismus, Heimat, Kultur und Deutschsein auseinander zu setzen.

„deutsch, nicht dumpf. Ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten“, Knaus-Verlag 2018